C朗拿度｜C朗铜像遭纵火 狂迷自拍挑衅影片发上网

足球世界
更新时间：13:36 2026-01-21 HKT
发布时间：13:36 2026-01-21 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的铜像再次成为狂热球迷的攻击目标。一名男子在C朗拿度的家乡马德拉岛，对其位于首府丰沙尔CR7博物馆旁的铜像纵火，并将整个过程拍摄下来发布到社交媒体上，行径嚣张，当地警方正对其展开追捕。

自称「上帝的最后警告」

根据网上流传的影片，一名年轻男子将易燃液体泼向C朗拿度的铜像，随后用打火机点燃。 火焰一度吞噬整个雕像，该男子甚至险些引火自焚，但他毫不在意，更在现场播放著嘈吵的饶舌音乐，并对著镜头手舞足蹈。 
该名男子在Instagram上的用户名为「zaino.tcc.filipe」，拥有过千名追随者。  他在发布的影片旁配上挑衅性文字：「这是上帝给@cristiano的最后警告。」 

警方已锁定疑犯

这座铜像因其裤裆部位特别突出而闻名，过去亦曾成为被破坏的目标。2016年，在美斯（Lionel Messi）的球迷对其进行涂鸦后，铜像被移至现时CR7博物馆旁的位置。今次纵火事件发生后，虽然火焰很快熄灭，但未知是否对铜像造成永久性损坏。  
事件引发网民，包括C朗拿度球迷的强烈不满，纷纷在该男子的社交媒体下留言谴责。当地警方表示，已锁定纵火者的身份，并指该名男子早有类似前科，目前正在对其进行追捕。CR7博物馆发言人则表示，事件已交由警方处理，现阶段无可奉告。

