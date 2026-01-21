C朗拿度｜C朗铜像遭纵火 狂迷自拍挑衅影片发上网

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的铜像再次成为狂热球迷的攻击目标。一名男子在C朗拿度的家乡马德拉岛，对其位于首府丰沙尔CR7博物馆旁的铜像纵火，并将整个过程拍摄下来发布到社交媒体上，行径嚣张，当地警方正对其展开追捕。

点击观看片段

Instagram user 'zaino.tcc.filipe' filmed himself setting fire to Cristiano Ronaldo's statue outside the CR7 Museum in Funchal.



Madeira's PSP (Public Security Police) says it is "trying to identify the perpetrator of the crime of damage." pic.twitter.com/A1GIuMszpQ — foot.mundo (@_footmundo) January 20, 2026

点击看朗拿度铜像被纵火片段



自称「上帝的最后警告」

根据网上流传的影片，一名年轻男子将易燃液体泼向C朗拿度的铜像，随后用打火机点燃。 火焰一度吞噬整个雕像，该男子甚至险些引火自焚，但他毫不在意，更在现场播放著嘈吵的饶舌音乐，并对著镜头手舞足蹈。

该名男子在Instagram上的用户名为「zaino.tcc.filipe」，拥有过千名追随者。 他在发布的影片旁配上挑衅性文字：「这是上帝给@cristiano的最后警告。」

警方已锁定疑犯

这座铜像因其裤裆部位特别突出而闻名，过去亦曾成为被破坏的目标。2016年，在美斯（Lionel Messi）的球迷对其进行涂鸦后，铜像被移至现时CR7博物馆旁的位置。今次纵火事件发生后，虽然火焰很快熄灭，但未知是否对铜像造成永久性损坏。

事件引发网民，包括C朗拿度球迷的强烈不满，纷纷在该男子的社交媒体下留言谴责。当地警方表示，已锁定纵火者的身份，并指该名男子早有类似前科，目前正在对其进行追捕。CR7博物馆发言人则表示，事件已交由警方处理，现阶段无可奉告。