欧联｜加比尔捷西斯梅开二度洒英雄泪 阿仙奴率先晋级16强

阿仙奴前锋「耶苏」加比尔捷西斯（Gabriel Jesus）在周二的欧联分组赛中上演王者归来！这位巴西射手在作客国际米兰的关键战役中梅开二度，帮助「兵工厂」以3:1力克对手，豪取欧联七连胜，成为首支锁定晋级16强的球队。赛后，大伤初愈的耶苏激动得「热泪盈眶」，称这是一个梦幻般的夜晚。

养伤11月 梦想成真

现年28岁的捷西斯，自去年因前十字韧带重伤而缺阵长达11个月后，此役仅仅是他复出后的第三次正选上阵。经历了漫长的康复期后，他在圣西路球场梅开二度，结束个人欧联连续10场入球荒，亦是他自2023年11月29日6:0大胜朗斯之后，首次再于欧联入波。他赛后兴奋表示：「这是一个梦幻般的夜晚。我从小就梦想成为一名足球员，看过很多意甲比赛。能够站在这座球场上，并且取得入球，我激动得热泪盈眶，因为我一直梦想著来到这里。」

球迷呼吁取代约基利斯担正

自复出以来，捷西斯已展现出良好的竞技状态，上月在对阵阿士东维拉的比赛中亦曾攻入一记精彩入球。相较之下，球队夏季签入的新援约奥利斯（Viktor Gyokeres）则仍在努力寻找状态和入球，因此兵工厂球迷一直呼吁让捷西斯重回正选。

对此，捷西斯展现出成熟一面：「每个人都想正选上阵。但我是一个非常尊重团队的人。我不再是个孩子了，我28岁，我懂足球。我很高兴看到约基利斯后备上阵并取得入球。我自己能入球，他也入球，我为此感到非常高兴。」

这场胜利不仅让阿仙奴保持了今季欧联的全胜纪录，更创下了球会历史性的欧联七连胜，提早一轮笃定晋级16强。捷西斯强调：「我们必须继续前进，因为周末还有另一场重要的比赛。」