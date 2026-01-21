欧联｜夏兰特承认表现不够好 向前赴挪威观战的曼城球迷道歉 

英超劲旅曼城近期颓势未止，周三作客1:3不敌挪威球队波杜基林特经历二连败，赛后阵中王牌射手艾宁夏兰特（Erling Haaland）直言球队表现「不够好」，并向远征的球迷公开致歉，形容是次落败令人「尴尬」。

夏兰特：我们是曼城，不能不赢

这场失利令曼城在过去七场各项赛事中仅获两胜，球队状态令人担忧。夏兰特赛后坦承表现不好：「我认为我们已尽力，但球队就是缺少了某些东西。我与洛迪（Rodri）、雷恩达斯（Tijjani Reijnders）等经验丰富的球员，需要承担全部责任。我不想指责任何人，但我们必须负起更多责任，因为最终的结果就是不够好。我们是曼城，我们不能这样接连失利。这不应该发生。」

夏兰特又主动向球迷道歉：「我没有借口，要为未能取得入球负全责。我唯一能做的，就是向每一位今天远道而来的曼城支持者道歉，因为这实在太尴尬了。对方踢出了令人难以置信的足球，他们值得这场胜利。老实说，我不知道该说甚么，对不起。」

哥迪奥拿叹兵源不足

曼城继上周六英超曼市打吡中作客净吞曼联两蛋后，各项赛事连输第二场，蓝月领队哥迪奥拿（Pep Guardiola）亦承认球队正处于困难时期：「自新年以来，很多很多事情都对我们不利。我们感觉到许多细节都出了问题，必须努力改变。」

哥迪奥拿透露，此役有多达11名球员因伤病、停赛或资格问题而缺阵。尽管如此，他仍赞扬了在阵球员的斗志：「考虑到我们人脚不整，球员们都很脆弱，就像上季某个时期一样。但看看他们如何战斗，在十人应战下，很多球员都挺身而出。」他强调自己并未低估对手，深知波杜基林特是一支优秀的队伍。