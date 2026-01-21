Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报｜中国历史性闯U23亚洲杯决赛 曼城爆冷不敌波杜基林特

足球世界
更新时间：07:50 2026-01-21 HKT
发布时间：07:50 2026-01-21 HKT

U23亚洲国家杯，今届赛事屡创佳绩的中国在下半场连入3球下，以3：0大胜越南，历史性杀入决赛，将会在周六与日本争夺冠军。欧联方面，于曼彻斯特打吡落败的曼城继续颓势，作客1：3不敌挪威球队波杜基林特，各项赛事连败2场。至于阿仙奴就以3：１击败国际米兰，首阶段7战全胜。皇家马德里及热刺则分别击败摩纳哥和多蒙特，继续向直接晋身16强目标进发。

U23亚洲杯｜国足小将创历史！4强3：0挫越南  周六与日本争标

欧联｜曼城1：3爆冷不敌波杜基林特 各项赛事2连败 洛迪被逐

欧联｜阿仙奴作客3：1挫国际米兰 7战全胜续排榜首

欧联｜皇马主场6：1摩纳哥 麦巴比、云尼斯奥斯齐建功

欧联｜热刺2球小胜10人多蒙特 汤马士法兰克暂保帅位

