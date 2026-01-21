欧联｜皇马主场6：1摩纳哥 麦巴比、云尼斯奥斯齐建功

欧联联赛阶段，皇家马德里主场迎战法甲摩纳哥，凭著基利安麦巴比（Kylian Mbappé）梅开二度、加上云尼斯奥斯祖利亚（Vinícius Júnior）、祖迪比灵咸（Jude Bellingham）、马斯坦度奴（Franco Mastantuono）各建一功，主场6：1大炒对手，皇家马德里新帅阿比路亚上任后赢出漂亮一仗。

皇马在早前辞退沙比阿朗素（Xabi Alonso），阿比路亚在争议声中上任。他首2场战绩为1胜1负，首场在国王杯败给西乙球会出局，之后在西甲以2：0击败利云特。今场是阿比路亚首次带领球队出战欧联，他摆出全攻型阵式，一众攻击好手如麦巴比、云尼斯奥斯和艾达古拿（Arda Guler）等均正选披甲。

麦巴比梅开二度

开赛仅5分钟，皇马便凭住麦巴比在禁区边接应费达历高华维迪的横传，第一时间撞射先开纪录。这名法国国脚在27分钟接应云尼斯奥斯的传中再入一球，个人梅开二度。摩纳哥上半场最近磅的攻势，来自佐敦迪斯的远射直飞死角，皇马门将泰拔高图尔斯飞尽仍摸不到皮球，但皮球最终中楣弹出。皇马以2：0领先返回更衣室。

麦巴比梅开二度。路透社

比宁咸为皇马埋斋。路透社

阿比路亚首次领军出战欧联，踢出漂亮一仗。路透社

云尼斯奥斯1入球2助攻

换边后皇马继续抢攻，今场不停为队友铺桥搭路的云尼斯奥斯，于52分钟再次送出妙传，接应的马斯坦度奴于右路烫入远柱，取得个人在欧联的首个入球。云尼斯奥斯其后继续抢镜，先在57分钟左路传中逼得敌卫泰路基拿（Thilo Kehrer）摆乌龙，及后他与比宁咸分别于63及80分钟各建一功；云尼斯奥斯今场个人贡献1入球2助攻。皇马最终以6：１狂数有佐敦迪斯（Jordan Teze）于72分钟破蛋的摩纳哥，主场全取３分。

赛后皇马以5胜2负得15分升上积分榜第2名，最后一场他们将会作客由前主帅摩连奴带领的宾菲加，仍大有机会直接晋身16强。摩纳哥则以2胜3和2负得9分暂列第20位，最终一轮将主场迎战祖云达斯。