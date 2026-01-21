Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜皇马主场6：1摩纳哥 麦巴比、云尼斯奥斯齐建功

足球世界
更新时间：07:40 2026-01-21 HKT
发布时间：07:40 2026-01-21 HKT

欧联联赛阶段，皇家马德里主场迎战法甲摩纳哥，凭著基利安麦巴比（Kylian Mbappé）梅开二度、加上云尼斯奥斯祖利亚（Vinícius Júnior）、祖迪比灵咸（Jude Bellingham）、马斯坦度奴（Franco Mastantuono）各建一功，主场6：1大炒对手，皇家马德里新帅阿比路亚上任后赢出漂亮一仗。

皇马在早前辞退沙比阿朗素（Xabi Alonso），阿比路亚在争议声中上任。他首2场战绩为1胜1负，首场在国王杯败给西乙球会出局，之后在西甲以2：0击败利云特。今场是阿比路亚首次带领球队出战欧联，他摆出全攻型阵式，一众攻击好手如麦巴比、云尼斯奥斯和艾达古拿（Arda Guler）等均正选披甲。

麦巴比梅开二度

开赛仅5分钟，皇马便凭住麦巴比在禁区边接应费达历高华维迪的横传，第一时间撞射先开纪录。这名法国国脚在27分钟接应云尼斯奥斯的传中再入一球，个人梅开二度。摩纳哥上半场最近磅的攻势，来自佐敦迪斯的远射直飞死角，皇马门将泰拔高图尔斯飞尽仍摸不到皮球，但皮球最终中楣弹出。皇马以2：0领先返回更衣室。

麦巴比梅开二度。路透社
麦巴比梅开二度。路透社
比宁咸为皇马埋斋。路透社
比宁咸为皇马埋斋。路透社
阿比路亚首次领军出战欧联，踢出漂亮一仗。路透社
阿比路亚首次领军出战欧联，踢出漂亮一仗。路透社

云尼斯奥斯1入球2助攻

换边后皇马继续抢攻，今场不停为队友铺桥搭路的云尼斯奥斯，于52分钟再次送出妙传，接应的马斯坦度奴于右路烫入远柱，取得个人在欧联的首个入球。云尼斯奥斯其后继续抢镜，先在57分钟左路传中逼得敌卫泰路基拿（Thilo Kehrer）摆乌龙，及后他与比宁咸分别于63及80分钟各建一功；云尼斯奥斯今场个人贡献1入球2助攻。皇马最终以6：１狂数有佐敦迪斯（Jordan Teze）于72分钟破蛋的摩纳哥，主场全取３分。

赛后皇马以5胜2负得15分升上积分榜第2名，最后一场他们将会作客由前主帅摩连奴带领的宾菲加，仍大有机会直接晋身16强。摩纳哥则以2胜3和2负得9分暂列第20位，最终一轮将主场迎战祖云达斯。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
16小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
9小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
11小时前
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
14小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
12小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
15小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
19小时前