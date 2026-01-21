Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜曼城1：3爆冷不敌波杜基林特 各项赛事2连败 洛迪被逐

足球世界
更新时间：04:57 2026-01-21 HKT
发布时间：04:57 2026-01-21 HKT

欧联赛事重燃战火，刚在曼彻斯特打吡落败的曼城作客挪威球队波杜基林特，爆冷以1：3不敌对手，各项赛事录得2连败。

今场曼城在正选阵容上作出4个调动，其中进攻好手卓基（Rayan Cherki）、雷恩达斯（Tijjani Reijnders）担正；后防则继续「大穿窿」，领队哥迪奥拿以艾特路尼（Rayan Ait Nouri）及奥雷利（Nico O'Reilly）任正选，力图加强两侧防守力。

贺治梅开二度 主队半场领先2球

虽然用上新的防守组合，惟曼城表现继续沉沦，上半场已两度失守。22分钟，主队的布隆贝治（Ole Blomberg）单人匹马引球杀入禁区，再于右路传中，伏兵远柱的贺治（Kasper Waarts Høgh）接应顶入，先开纪录。仅2分钟后，布隆贝治把握曼城小将艾历恩（Max Alleyne）的失误，再次送出助攻予贺治射入，替波杜基林特射成2：0完半场。

曼城爆冷不敌波杜基林特。路透社
曼城爆冷不敌波杜基林特。路透社
曼城续在英超的曼市打吡落败后，今晨于欧联再输一场。路透社
曼城续在英超的曼市打吡落败后，今晨于欧联再输一场。路透社
洛迪1分钟内两度领黄被逐，曼城于62分钟起踢少个。路透社
洛迪1分钟内两度领黄被逐，曼城于62分钟起踢少个。路透社
曼城1：3波杜基林特。路透社
曼城1：3波杜基林特。路透社

洛迪1分钟内两度领黄被逐

换边后波杜基林特继续进袭曼城后防，58分钟，曼城中场洛迪（Rodri）于中路被抢断，主队进攻球员侯治（Jens Petter Hauge）一路长驱直进，于峨眉月顶射出「世界波」，再度收死当拿隆马（Gianluigi Donnarumma）。曼城及后虽然由卓基于60分钟追成较接近纪录，但洛迪在1分钟内连领两面黄牌，于62分钟被球证两黄一红逐离场。及后双方再无纪录，最终波杜基林特以3：1击败曼城，赢得漂亮一仗，更打开今届赛事胜利之门。

波杜基林特赛后7战得6分，仍有机会打入前24名，出战附加赛。至于落败的曼城暂时7战得13分，以前８晋身下一圈比赛机会仍高，但最后一战主场对加拉塔沙雷绝对不容再失。

