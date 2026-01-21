Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

U23亚洲杯｜国足小将创历史！4强3：0挫越南 周六与日本争标

足球世界
更新时间：01:28 2026-01-21 HKT
发布时间：01:28 2026-01-21 HKT

U23亚洲杯4强赛事，历史性打入4强的中国以3：0击败越南，杀入决赛再创历史。中国将于周六与日本争标。

国足此前曾5次打入U23亚洲杯决赛周，但未尝在小组赛出线；今届在外围赛以最佳第2名晋级，分组抽签时仅列为最低的Pot 4档次。在外间一致看淡下国足小将杀入决赛，成功创造奇迹。

国足小将创历史！与U23亚洲杯杀入决赛。影片截图
国足小将创历史！与U23亚洲杯杀入决赛。影片截图

上半场互交白卷

中国于8强勇挫劲旅乌兹别克，上场赢波功臣、门将李昊今场续任正选，但中前场却有大幅度调整，其中阵容当中较有名气的王钰栋及拜合拉木就先任后备。

越南一向为亚洲区青年赛的劲旅，两队曾在于2个月前于熊猫杯交手，当时中国队以0：1见负。中国上半场为占优一方，控球率近六成，大部份时间都将对手压在半场，惟未能造出太有威胁埋门；越南则以反击为主，其中屈文康的罚球直射、阮崇邦的折射球都被李昊救出，双方半场互交白卷。

国足小将4强击败越南，周六将与日本争夺U23亚洲杯。影片截图
国足小将4强击败越南，周六将与日本争夺U23亚洲杯。影片截图

下半场5分钟连入两球

换边后2分钟，中国于前场左路博得角球，由饱盛鑫送出妙传，中坚彭啸近门接应顶入，先开纪录。国足得势不饶人，继续向越南大举进攻，52分钟，前锋向余望于禁区接应传送，先摆过对手，再用左脚劲射破网，中国领先2：0。73分钟，后备入替的王钰栋右路开出野球，彭啸心口撞高，笠死对方门将。不过球证经VAR翻查后指中国球员越位在先，入球无效。而越南的范理德因为在中国庆祝入球时打对手，被球证红牌赶离场。补时阶段，王钰栋为中国队锦上添花。

最终中国以3：0轻取越南，历史性打入决赛，对手将为亚洲劲旅日本；决赛将于周六（24日）晚上11：00举行。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
5小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
9小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
10小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
3小时前
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
8小时前
六合彩｜连续4期无人中 今晚搅珠 头奖4000万（附八大幸运号码）
六合彩︱头奖4000万搅珠出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
4小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
17小时前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
6小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
13小时前