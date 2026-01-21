U23亚洲杯｜国足小将创历史！4强3：0挫越南 周六与日本争标

U23亚洲杯4强赛事，历史性打入4强的中国以3：0击败越南，杀入决赛再创历史。中国将于周六与日本争标。

国足此前曾5次打入U23亚洲杯决赛周，但未尝在小组赛出线；今届在外围赛以最佳第2名晋级，分组抽签时仅列为最低的Pot 4档次。在外间一致看淡下国足小将杀入决赛，成功创造奇迹。

国足小将创历史！与U23亚洲杯杀入决赛。影片截图

上半场互交白卷

中国于8强勇挫劲旅乌兹别克，上场赢波功臣、门将李昊今场续任正选，但中前场却有大幅度调整，其中阵容当中较有名气的王钰栋及拜合拉木就先任后备。

越南一向为亚洲区青年赛的劲旅，两队曾在于2个月前于熊猫杯交手，当时中国队以0：1见负。中国上半场为占优一方，控球率近六成，大部份时间都将对手压在半场，惟未能造出太有威胁埋门；越南则以反击为主，其中屈文康的罚球直射、阮崇邦的折射球都被李昊救出，双方半场互交白卷。

国足小将4强击败越南，周六将与日本争夺U23亚洲杯。影片截图

下半场5分钟连入两球

换边后2分钟，中国于前场左路博得角球，由饱盛鑫送出妙传，中坚彭啸近门接应顶入，先开纪录。国足得势不饶人，继续向越南大举进攻，52分钟，前锋向余望于禁区接应传送，先摆过对手，再用左脚劲射破网，中国领先2：0。73分钟，后备入替的王钰栋右路开出野球，彭啸心口撞高，笠死对方门将。不过球证经VAR翻查后指中国球员越位在先，入球无效。而越南的范理德因为在中国庆祝入球时打对手，被球证红牌赶离场。补时阶段，王钰栋为中国队锦上添花。

最终中国以3：0轻取越南，历史性打入决赛，对手将为亚洲劲旅日本；决赛将于周六（24日）晚上11：00举行。