非洲国家杯｜国际足协主席恩芬天奴指塞内加尔行为不可接受 摩洛哥教练形容是「非洲足球之耻」

足球世界
更新时间：14:57 2026-01-20 HKT
发布时间：14:57 2026-01-20 HKT

国际足协主席恩芬天奴（Gianni Infantino）周一就非洲国家杯决赛，塞内加尔于比赛中途拉队离场，令到球赛一度陷入混乱而表示不满，更直指这种行为「令人无法接受」。摩洛哥教练列拉古更形容是「非洲足球之耻」。

必须尊重球证的判决

恩芬天奴批评了塞内加尔队的教练、球员和部分球迷在常规时间结束时的行为，认为这种行为在国际赛事决赛中令人震惊。他说：「周日发生的丑陋场面必须受到谴责，而且绝不能重演，我希望非洲足协（CAF）的相关纪律机构能够采取适当的措施。」恩芬天奴补充说：「我们必须始终尊重球证在场上和场下做出的决定。各队必须在球场上按照比赛规则进行竞争，否则足球的本质将受到威胁。」

非洲足总审查所有比赛片段

非洲足协随后也发表声明，称这些事件令人无法接受，并表示正在审查所有录影片段，并将此事提交给主管机构，以便对相关责任人采取适当的行动。

非洲足球之耻

摩洛哥皇家足球协会（FRMF）周一表示将向国际足协和非洲足协提出申诉。该会在网站上表示，塞内加尔教练柏比泰奥在摩洛哥获得12码后引发了一系列事件，导致比赛无法正常进行，球员发挥受到影响。摩洛哥队主教练列拉古更指是这场闹戏是「非洲足球的耻辱」。

