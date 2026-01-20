Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯｜国际足协主席因凡蒂诺指塞内加尔行为不可接受 摩洛哥教练形容是「非洲足球之耻」

足球世界
更新时间：14:57 2026-01-20 HKT
发布时间：14:57 2026-01-20 HKT

国际足协主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）周一就非洲国家杯决赛，塞内加尔于比赛中途拉队离场，令到球赛一度陷入混乱而表示不满，更直指这种行为「令人无法接受」。摩洛哥教练列拉古更形容是「非洲足球之耻」。

必须尊重球证的判决

因凡蒂诺批评了塞内加尔队的教练、球员和部分球迷在常规时间结束时的行为，认为这种行为在国际赛事决赛中令人震惊。他说：「周日发生的丑陋场面必须受到谴责，而且绝不能重演，我希望非洲足协（CAF）的相关纪律机构能够采取适当的措施。」因凡蒂诺补充说：「我们必须始终尊重球证在场上和场下做出的决定。各队必须在球场上按照比赛规则进行竞争，否则足球的本质将受到威胁。」

非洲足总审查所有比赛片段

非洲足协随后也发表声明，称这些事件令人无法接受，并表示正在审查所有录影片段，并将此事提交给主管机构，以便对相关责任人采取适当的行动。

非洲足球之耻

摩洛哥皇家足球协会（FRMF）周一表示将向国际足协和非洲足协提出申诉。该会在网站上表示，塞内加尔教练柏比泰奥在摩洛哥获得12码后引发了一系列事件，导致比赛无法正常进行，球员发挥受到影响。摩洛哥队主教练列拉古更指是这场闹戏是「非洲足球的耻辱」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
20小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
4小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
21小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
23小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
20小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
2小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
22小时前