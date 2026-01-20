Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜马克古希2000万镑加盟曼城 周薪30万镑队中第2高

足球世界
更新时间：14:10 2026-01-20 HKT
发布时间：14:10 2026-01-20 HKT

曼城周一完成以2000万镑(约2亿1000万港元)向水晶宫收购中坚马克古希(Marc Guehi)的交易，据报马克古希与曼城签约5年半，周薪高达30万镑(约310万港元)，成为蓝月阵中第二高球员，仅次于射手艾宁夏兰特。

由于马克古希与水晶宫的合约在赛季结束便届满，故曼城能够以相对低的转会费2000万镑将此子收归旗下。不过，曼城同时要向这名英格兰中坚给与一份较为优厚的合约，30万镑的周薪令他与贝拿度施华并列队中第二高薪球员，仅次于队中最高周薪52.5万镑(约550万港元)的夏兰特。马莫殊则以29.5万镑周薪排第4高。

马克古希正式加盟曼城后兴奋表示：「我非常高兴，无比自豪能成为曼城的一员。这次转会感觉像是我职业生涯所有努力的结晶。我现在效力于英格兰最好的球会，成为这支令人难以置信的球队的一员。能够这样说，我感到非常荣幸。我渴望在球技和为人处世方面都得到成长，我知道在曼城我一定能够实现这一点。

他又很期待为曼城上阵：「我热爱足球，它给了我太多太多，能够在曼城继续发展，对我以及我的家人来说都是一个非常特别的时刻。我已经急不及待地想要开始了。我想认识我的队友，努力训练，了解教练对我的期望，然后向曼城球迷们展现我的能力。」
曼城足球总监晓高维亚拿(Hugo Viana)透露经过艰苦的竞争才成功签得马克古希：「很高兴马克古希选择了曼城。他非常强壮，防守技术很出色，阅读球赛能力很强。能踏上球场便能为球队注入能量和热情。」

