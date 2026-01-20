英超｜高斯杜拉斯补时倒挂入世界波 白礼顿1:1逼和般尼茅夫

周一英超白礼顿对般尼茅夫(布莱顿对伯恩茅斯)，客军般尼茅夫凭一个12码先开纪录，而白礼顿凭前锋高斯杜拉斯(Charalampos Kostoulas )补时「倒挂」射入世界波，以1:1逼和般尼茅夫抢回一分。白礼顿领队靴斯拿赛后(Fabian Hurzeler )批评12码是误判，但承认球队表现不够好。

般尼茅夫12码先开纪录

主队白礼顿甫开赛占得主动权，多次外围施射都甚具威胁，惟作客的般尼茅夫于32分钟，藉一个问题12码先开纪录。当时般尼茅夫翼锋艾迪利入楔于12码附近与门将华布根碰撞倒地，最初球证判艾迪利插水罚黄牌，但翻看VAR改判华布根踢跌艾迪利罚12码。般尼茅夫由中场马科斯达华尼亚射入12码，半场领先1:0。

补时倒挂绝平

换边后白礼顿倾巢反扑，但要到补时一分钟，才由前锋高斯杜拉斯于禁区内胸口控定皮球再施展倒挂，皮球于龙门右边入网；主队凭这个世界波1:1逼和般尼茅夫拾回一分。

高斯杜拉斯:我经常练倒挂

高斯杜拉斯赛后兴奋表示：「对你来说，这是你第一次看到这种射门，路易斯（记者）在训练中已经看过很多次了。我真的很喜欢这种进球方式，或者说，我喜欢尝试这种进球方式。今天球进了。我很高兴能进这个球。但对我们来说，结果本可以更好。我们需要这三分才能继续努力，直到赛季结束。」

记者邓克证实高斯杜拉斯经常练习这个动作：「我见过一些。训练中表现更好。但这球太不可思议了。他是个天才，我想你们已经看到了他的一些闪光点，但他还有更大的潜力。」

靴斯拿不满12码判决

「对我来说，那不是点球，但我们必须接受人都会犯错，」白礼顿领队靴斯拿赛后批评球证的12码判罚：「赛后很难和他们（球证）沟通。最终他们坚持判罚，我们也只能接受。我们被告知，禁区内的身体接触并不总是意味著点球。但我们的表现不够好，我们必须承担责任，而不是去指责裁判。」

伊拉奥拿满意球队表现

般尼茅夫领队伊拉奥拿Andoni Iraiola满意赛果：「我们的防守做得非常好，但那是一个不可思议的进球，很难责怪任何人，足球对我们有点苛刻。这确实令人难以接受。」