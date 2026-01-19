Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜巴塞3次食诈糊 拉舒福特建功照负皇苏 仅1分领先皇马

足球世界
更新时间：07:01 2026-01-19 HKT
发布时间：07:01 2026-01-19 HKT

巴塞隆拿今晨于西甲作客皇家苏斯达，虽然有拉舒福特建功一度扳平，但最终以1：2不敌对手。巴塞今场3次食诈糊、1次获得12码后被推翻，全失3分后各项赛事11连胜告终，于西甲仅以1分领先皇家马德里。

两军上半场都有将皮球送入网窝，开赛仅25秒皇苏的奥耶沙巴尔，便接应左路传中顶入，但他越位在先入球无效。7分钟到巴塞的费明卢比斯远射得手，但经VAR翻看后队友犯规在先，巴塞食诈糊；21分钟法兰克迪庄接应直线破网，但他已自己越位没有庆祝；27分钟拉明耶马禁区内补射得手，旁证再次举旗示意越位。巴塞共食3次诈糊。

巴塞一度获12码 VAR吹走

真正有效的入球在32分钟出现，奥耶沙巴尔接应传送于远柱第一时间起脚破网，助皇苏领先1：0。巴塞于上半场补时5分钟获得12码，但经VAR翻看后，博得12码的耶马在组织攻势的过程越位在先，改判皇苏的自由球。

皇苏苏拿88分钟被逐

半场落后0：1的巴塞，于70分钟由拉舒福特头槌扳平。但1分钟后巴塞随即失守，门将祖安加西亚救出第一下的头槌攻门，但皇苏由无人看管的干卡路古亚迪斯补射入网。皇苏于88分钟踢少个，卡路士苏拿的犯规球证出示黄牌，但经VAR建议到场边睇片后，球证改判红牌将他逐出场。

各项赛事11连胜告终

但巴塞最终仍以1：2落败，各项赛事11连胜告终，赛后以16胜1和3负得49分续排榜首，但领先优势只剩1分；次席的皇马早一日以2：0击败利云特，录得15胜3和2负得48分。皇苏则以6胜6和8负得24分，暂列第8位。

