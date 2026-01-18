英超｜阿迪达怒轰VAR球证 斥「明显十二码」被无视

英超联赛，榜首的阿仙奴作客与诺定咸森林互交白卷，期间出现一次极具争议性的手球事件，领队阿迪达（Mikel Arteta）赛后怒气未消，炮轰球证及视像助理裁判（VAR）无视一次「明显的十二码」，并直斥官方解释「并不正确」。

奥拉艾拿手球被指自然动作

事缘下半场，森林守将奥拉艾拿（Ola Aina）在己方禁区底线与对手护球时，皮球击中其手臂。阿迪达赛后表示：「我们创造了四次黄金机会，加比尔·马天尼利面对空门、迪格兰赖斯门前错失机会，还有奥迪加特和沙卡的头槌。除此之外，禁区内还有一个非常明显的十二码被忽略了。我看了重播，那很明显是一个蓄意用手解围的动作，我不明白为何没有判罚。」

阿迪达:球员手球意图清楚

赛后英超赛事中心在社交媒体解释，VAR认为皮球是先击中艾拿的肩膊，而且其手臂处于自然位置。但阿迪达对此说法嗤之以鼻：「他们说得对，是先碰到肩膊，然后他再用手触球。这个解释根本不对。次序没错，但球员的意图非常清晰。」

森林领队戴治（Sean Dyche）则持相反意见，他甚至激动地表示如果这种球也要判手球，不如取消足球比赛。他续称：「你不如去处理那些诈伤的球员吧，那才是新一代的『插水』。如果这种球也判手球，足球干脆取消吧。」

兵工厂错失拉开机会

这次失分令阿仙奴在榜首的领先优势未能扩大至九分，目前仅以七分领先次席的曼城。周日阿士东维拉若能击败爱华顿，便可升上第二位，并将与阿仙奴的差距缩窄至四分。而森林取得宝贵一分后，领先护级对手韦斯咸五分。