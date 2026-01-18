Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯｜沙拿马莫殊12码宴客 埃及季军战12码2:4负尼日利亚

足球世界
更新时间：14:42 2026-01-18 HKT
发布时间：14:42 2026-01-18 HKT

非洲国家杯季军战，埃及与尼日利亚在法定时间90分钟互无纪录，最终透过互射十二码分胜负。结果埃及两大球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及马莫殊（Omar Marmoush）双双射失，以2:4不敌尼日利亚，仅获殿军。

尼日利亚两食诈胡

被视为夺冠热门之一的埃及，在四强战中被塞内加尔淘汰，今仗面对尼日利亚，埃及在形势上亦处于下风。尼日利亚于38分钟有一个头槌入球，因前锋安奴查(Paul Onuachu)于制造攻势过程中犯规在先食「诈胡」。下半场初段，尼日利亚再有卢卡文(Ademola Lookman )的入球被判越位无效。

尼华巴尼两救12码

结果双方法定90分钟互交白卷，要以互射十二码决胜，尼日利亚先射但被救出，为埃及带来领先良机。然而为埃及射第一球的沙拿，其射门被对方门将尼华巴尼（Stanley Nwabali）扑出。双方之后于第2、3轮均射入，12码打成2:2。第4轮尼日利亚射入后，埃及的曼城前锋马莫殊射门又被尼华巴尼救出。埃及落后至2:3。而为尼日利亚射最后一轮的卢卡文射入，互射12码4:2击败埃及，夺得今届非洲国家杯季军。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
3小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
6小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
3小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
影视圈
3小时前
01:04
渣打马拉松2026︱累计59名跑手送院 两危殆三严重
突发
1小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
影视圈
8小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
2026-01-17 16:37 HKT
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
4小时前