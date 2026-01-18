非洲国家杯｜沙拿马莫殊12码宴客 埃及季军战12码2:4负尼日利亚

非洲国家杯季军战，埃及与尼日利亚在法定时间90分钟互无纪录，最终透过互射十二码分胜负。结果埃及两大球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及马莫殊（Omar Marmoush）双双射失，以2:4不敌尼日利亚，仅获殿军。

尼日利亚两食诈胡

被视为夺冠热门之一的埃及，在四强战中被塞内加尔淘汰，今仗面对尼日利亚，埃及在形势上亦处于下风。尼日利亚于38分钟有一个头槌入球，因前锋安奴查(Paul Onuachu)于制造攻势过程中犯规在先食「诈胡」。下半场初段，尼日利亚再有卢卡文(Ademola Lookman )的入球被判越位无效。

尼华巴尼两救12码

结果双方法定90分钟互交白卷，要以互射十二码决胜，尼日利亚先射但被救出，为埃及带来领先良机。然而为埃及射第一球的沙拿，其射门被对方门将尼华巴尼（Stanley Nwabali）扑出。双方之后于第2、3轮均射入，12码打成2:2。第4轮尼日利亚射入后，埃及的曼城前锋马莫殊射门又被尼华巴尼救出。埃及落后至2:3。而为尼日利亚射最后一轮的卢卡文射入，互射12码4:2击败埃及，夺得今届非洲国家杯季军。