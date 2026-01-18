英超｜利物浦1：1般尼联赛四连和 球迷狂嘘史洛特表示理解

利物浦今晨于英超主场迎战排第19位的般尼，只与对手各一言和。「红军」联赛四连和，主场球迷赛后报以嘘䡰，对此领队史洛特表示理解，并说：「我与球员和球迷一样沮丧。」

苏保斯拉尔极刑宴客

利物浦3分钟便有黄金机会，米路斯却基斯与苏保斯拉尔撞墙后于左路传中，但被卢卡斯皮利斯于中路先解围，否则皮球漏到远柱已有利物浦球员接应。「红军」于31分钟凭加普博得12码，但苏保斯拉尔操刀宴客，他劲射中楣弹出。主队仍凭域斯于42分钟打开纪录，他巧妙地射近柱死角入网。利物浦领先1：0完半场。

加普射门被护空门

红军下半场有拉开比数的机会，56分钟域斯于左路扭过敌卫落底线后传中，但加普的射门被巴斯咸菲利斯护空门。般尼更在65分钟扳平，马卡斯艾活士起左脚射破利物浦门将艾利臣比卡的十指关。利物浦末段狂攻，包括81分钟居迪斯钟斯起脚，门前的艾基迪基伸尽脚亦未能触球，皮球最终略门而过。

史洛特理解球迷不满。路透社

马卡斯艾活士为般尼扳平。路透社

苏保斯拉尔上半场12码宴客。路透社

续排第4位 领先第5曼联1分

最终利物浦以1：1赛和般尼，联赛四连和，赛后以10胜6和6负得36分续排第4位，但只领先第5位的曼联1分。般尼则以3胜5和14负14分排在第19位，距离护级安全区、第17位的诺定咸森林差8分。

史洛特：与球迷一样沮丧

完场一刻，晏菲路球迷报以嘘声。领队史洛特赛后表示与球迷一样沮丧：「在足球里，一队能够只得两个机会便入1球，另一队则有多次机会却只入1球。我们就此取得今天的结果。在我脑海里这不只是嘘声，还有沮丧。我们是利物浦，面对的是般尼，今天对方的防守出色值得赞许。但若然我们作为利物浦，只能赛和般尼却不感到失望，这就完全是错误。我与球员和球迷一样沮丧。我们可以话己队12场不败，但我们的标准更高。赢出每仗才是我们的标准。」