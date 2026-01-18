英超｜卡域克盛赞球员成功执行部署 马天尼斯透露新帅重要建议

曼联由卡域克接手后首战，主场以2：0击败曼城。卡域克将胜仗归功球迷和球员，认为奥脱福这个神奇的地方，为球队带来无比动力，他又赞资深球员的引领起了关键作用。守将利辛度马天尼斯则透露卡域克的重要建议：「利用球迷的能量。」

卡域克表示上任这一周不如外界预期般疯狂：「一些在掌握之中，是正常的一周。职球员的表现均无语伦比，我们只有压缩的时间让球员备战今场，但他们不可思议，对于大量资讯、新的人、不同情绪均应对得宜，并交出今场的好表现。」卡域克认为球员成功执行赛前部署，「保持阵式紧凑，缩短各球员及各线路之间的距离；己队需要保持阵型集体移动，虽然有几次被拉散，但我们依然极具威胁。」

卡域克认为奥脱福球迷的支持为球队带来动力。美联社

马古尼踢全场属「经计算的赌博」

今场曼联有几名主将复出，伤愈的球员亦慢慢重拾状态。卡域克谈到起用明奈，认为对方「在中场伙拍卡斯米路表现出色，他们与马天尼斯和马古尼在中路，为球队筑起坚实的基础」。卡域克又透露今场派马古尼正选，并踢足90分钟是经过计算的赌博：「我不确定他能踢多久，毕竟过去8、9周他只操练了约3天，但他今天拼搏到底。」他又盛赞重返10号位的般奴费南迪斯极具威胁，「他在这个位置踢法聪明，擅长寻找空间，防守上与麦比奥莫均非常努力⋯⋯迅速适应，起关键作用」。

奥脱福热烈气氛化为动力

卡域克又特别提出奥脚福的威力：「我昨天说过奥脱福是个神奇的地方，今天我们深切体会这一点。球员离开更衣室时充满热情，比赛的结局亦令人满意⋯⋯对我们而言，保持清白之身至关重要。每个人都感受到球场内的热烈气氛，我们会将这股能量转化为动力，激励我们迎接下一场比赛。」曼联下一场的对手，是作客榜首的阿仙奴。

明奈获得英超正选机会，卡域克盛赞他伙拍卡斯米路的表现出色。法新社

曼联2：0曼城。路透社

马天尼斯：今天赢波的是「团队」

马天尼斯则认为球队今季经历低潮，唯一出路是挺身而出，展现实力。他透露新帅卡域克说过一件重要的事：「就是『利用球迷的力量』。我认为我们今天做到了。当球队团结在一起时，在主场是立于不败之地的。我们全场保持阵式紧凑，更有信心对抗。你今天能从队友的眼神中感受到不一样的斗志。今天赢波的是『团队』，这对我来说才是最重要的。」