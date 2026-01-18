英超｜卡域克首战曼联表现翻生 3次食诈糊照2：0挫曼城

曼联由卡域克领军的首战，表现和比数均力压同市宿敌曼城。「红魔」今场有2次攻门中楣中柱、3次因越位食诈糊，仍凭麦比奥莫和柏德列多古各建一功，以2：0击败曼城。

明奈今季首次英超正选 踢足全场

曼联今场有战毕非洲国家杯后归队的阿密特迪亚路和麦比奥莫，复任正选。至于在前主帅鲁宾艾摩廉治下鲜有上阵机会的明奈，获得今季首次于英超担正的机会，他最终踢足全场。

卡域克首次领军有个好开始。法新社

迪洛治犯规领黄 甸恩：100%红牌

曼联开赛3分钟便有极具威胁的埋门，哈利马古尼接应左路角球，近门头槌顶中柱。11分钟，迪洛治抢截慢一步，鞋底踩中曼城翼锋谢利美杜古，球证出示黄牌；VAR翻看认为迪洛治全心去波，并未蓄意犯规而且没有施力踩向杜古，认同黄牌判决。但为《天空体育》担任嘉宾的名哨甸恩认为「100%红牌。起脚高，中膝盖，绝对是红牌」。坚尼亦笑言「我不是红牌专家」，但认同这次犯规应判红牌。

逃过一劫的曼联之后险些失守，曼城的安东尼施美安于右路传中，贝拿度施华入楔无人看管下顶头槌但高出。37分钟，曼城的角球攻势，麦斯阿利尼接应头槌二传攻门，被迪洛治护空门。这两次攻势是曼城上半场较具威胁的攻门。

曼联上半场两次诈糊

至于曼联上半场两次将皮球送入网窝，先是33分钟迪亚路扭过曼城门将当拿隆马再起脚破网，但旁证举旗示意迪亚路越位在先。41分钟到般奴费南迪斯，同样扭过当拿隆马，他之后再扭过飞回防的尼敦阿基，再冷静将皮球送入网窝，但这次同样因越位在先食诈糊。两军半场互交白卷。

曼联今场首次诈糊，迪亚路于33分钟扭过当拿隆马破门，但越位在先入球无效。路透社

曼联今场第2次诈糊，41分钟般奴费南迪斯破网，同样越位在先。路透社

曼联今场第3次诈糊，美臣蒙特后备上阵第一下触球便将皮球送入网，但入球无效。法新社

当拿隆马左飞右扑

曼城主帅哥迪奥拿半场作出两个换人调动，但下半场的形势仍然落在曼联一方。57分钟，迪亚路于右路推大位起脚，被当拿隆马扑出，卡斯米路冲前抢得皮球，但单刀欲笠射再次过不了当拿隆马。63分钟，麦比奥莫接应传送，近门第一时间起脚，再次被当拿隆马救到。

麦比奥莫、多古各建一功

红魔于65分钟终于射破当拿隆马的十指关。曼城前场罚球被曼联化解，红魔立即展开反击，最后麦比奥莫接应B费的直线，第一时间射地波网仔入，曼联领先1：0。76分钟，后备上阵的马菲斯根夏于右路传中，多古楔前抢先曼城守将一步，他第一时间近门左脚撞射破网，曼联领先2：0。

曼联于比赛末段还有两次扩大比数的机会，先是90分钟迪亚路的射门中柱；之后是92分钟，后备上阵第一次触球的美臣蒙特，接应根夏的横传射入网，但经VAR翻看后，曼联今场第3次因为越位食诈糊。但曼联最终仍然以2：0击败曼城，卡域克上任首战便取得胜仗。

曼城有机会失去次席

曼联赛后以9胜8和5负得35分，由于早场出战暂时升上第四位；「争四」对手利物浦、宾福特等于稍后时间出场。曼城则争标再受挫，赛后于13胜4和5负得43分暂列第2位，比阿仙奴踢多场下落后6分。「蓝月」更有机会失去次席，他们目前与第3名的阿士东维拉同分，但踢多场；维拉将于明晚主场迎战爱华顿。