港超联｜巴科尔3个半月后再建功即献帽子戏法 直言感受到同队友愈嚟愈夹

足球世界
更新时间：20:44 2026-01-17 HKT
发布时间：20:44 2026-01-17 HKT

理文今日作客对上次名的大埔，最终以5:3击败主队，阵中射手巴科尔不但25秒极都速建功外，更上演帽子戏法助球队全取3分升上次名，赛后他表示感受到与队友愈来愈密契，更表示对于久久未能破网今场的表现令他松了一口气。

巴科尔今战大演帽子戏法。摄影：魏国谦
巴科尔陷三个半月入球荒 今场大演帽子戏法后感松一口气

理文前锋巴科尔今场连中三元，助力球队以5:3锁定胜局，赛后他直言：「我好开心今日可以用入球帮助到球队，因为大家都知道，作为一名前锋即使每场踢得好，但没有入球感觉都好不一样，作为一名前锋就是用入球来帮助球队，所以我真的好高兴可以用3球帮助球队。」被问到根据今场结果是否反映出与队友愈来愈有默契时，巴科尔也表示赞同，他说：「我们一起训练了五个月，亦训练了很多，他们也开始了解我的踢法，虽然有时候可能出现一些困难，但今日可以看到他们一直想办法传波给我攻门，希望我们可以保持下去，变得更默契赢更多比赛。」

巴科尔荣获本场最佳球员。摄影：魏国谦
巴科尔今季从东方转投理文，但最近陷入球荒，上次入波已是去年9月27日同样对大埔的高级组银牌，已有接近3个半月未有入球，对于上2季表现出色，但今年开李陷入低潮，被问到今场入三球后会否舒缓到压力时，巴科尔则直言对他而言不是压力，反而像松一口气一样，他补充说：「对我而言能够踢波是我的荣幸，因此我从来不会感受到压力，我一直都尽力而为，所以正如我提到好高兴今日可以为球队入波，助球队全取3分之余兼击败强敌大埔。」

 

记者/摄影:魏国谦

