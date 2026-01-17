港超联｜巴科尔25秒极速建功兼戴帽 理文作客5:3挫大埔反超至次名

港超联昨日上演积分榜次名大战，由次名的大埔主场对上仅落后2分的理文，最终理文凭着巴科尔开波不足25秒即建功，更大演帽子戏法，助力理文以5:3击败大埔1分力压大埔上次名。

巴科尔25秒极速建功 兼演帽子戏法助理文5:3挫大埔

周六大埔主场迎战理文力保次名之位，但开波不足25秒理文直接快攻，由刘家乔边路传中，巴科尔门前撞射破网极速打开记录，之后25分钟再有巴科尔接应立花棱也直传再破网，理文以2:0返回更衣室。

易边后客队气势不减，49分钟哥达在颜卓彬严防下起脚弹出，巴科尔立即入摄射成3:0，兼完成帽子戏法。随后55分钟米基尔捉到大埔解围不远机会，上前起脚再得手，将比数拉开至4:0，虽随后大埔有陈肇钧接应帕特华维迪角球顶入，之后再因伊高沙托尼禁区内遭艾华顿推跌驳得12码，由帕特华维迪操刀建功，但主队随后因大囍踢中巴科尔头部领红下踢少一个，客队在补时更有艾华顿操刀12码破网，将比数打成5:2，大埔虽最后阶段虽有保连奴顶入但为时已晚，最终大埔以3:5落败被理文反超跌到第3。

记者/摄影:魏国谦