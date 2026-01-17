Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜迪比利梅开二度PSG大胜里尔 安历基要求迪比利加强防守

更新时间：17:40 2026-01-17 HKT
发布时间：17:40 2026-01-17 HKT

周五法甲联赛，巴黎圣日耳门（PSG）凭借翼锋奥士文尼迪比利（Ousmane Dembele）梅开二度，于主场以3:0轻取里尔。惟PSG教练安历基仍不满迪比利表现，要求后者加强防守。

迪比利今仗状态大勇，开赛仅13分钟便离门20码外以一记精彩的远射入网，为球队先开纪录。换边后，这名法国射手又于64分钟，于禁区内以一记巧妙的的笠射，再度攻破里尔大门，将比数改写成2:0。补时阶段，后备上阵的巴特利巴高拿（Bradley Barcola）把握对方后防混乱，轻松射入，为PSG锁定3:0胜局。

安历基要求迪比利加强防守

虽然迪比利今季受伤患困扰，但今仗表现光芒四射，然而主帅安历基（Luis Enrique）赛后对他仍有更高要求：「虽然人人都会说迪比利是最佳球员，但在我看来并非如此。我们仍需要看见他在防守上付出更多。」安历基强调：「像他这样的球员，必须具备防守意识。他上季已证明了这一点，今季需要继续保持。」
全取三分后，PSG以两分优势压过朗斯，暂列联赛榜首。不过，只要朗斯周六击败欧塞尔，便可再次反超PSG，重夺榜首之位。

