英超｜曼联高层未为卡域克定下硬指标 不排除长远留任

足球世界
更新时间：13:55 2026-01-17 HKT
发布时间：13:55 2026-01-17 HKT

曼联看守领队卡域克 (Michael Carrick) 透露，在与球会联席主席祖尔加沙 (Joel Glazer) 和艾林加沙 (Avram Glazer) 以及新股东拉克特利夫爵士 (Sir Jim Ratcliffe) 会面后，高层并未为他设定任何具体的成绩指标。同时，他亦不排除在今季结束后继续执教的可能性，并强调自己将著眼于球会的长远发展。

专注提升 不设硬性指标

卡域克于本周三被任命为球队主帅，直至本赛季结束。他于周四在卡灵顿训练基地与球会高层进行了会谈。出席者包括加沙兄弟、拉克特利夫爵士、行政总裁贝拉达 (Omar Berrada) 及足球总监韦确斯 (Jason Wilcox)。会后卡域克强调球会高层并未给与任何成绩指标，他说：「没有，他们没有规定必须这样或那样。我们希望排名靠前，但需要一步一步来。获得欧战资格显然是向前的一步，我们必须为此努力。」

夺欧战资格是第一步

当被问及如何定义成功时，他回答：「我认为是进步，帮助球员个人取得进步。如果你提升了个人，我们就能创造一支更强的团队。当然，结果也很重要，我们会不断努力，看看最终能达到什么位置。」

放眼长远 不排除留任

尽管球会计划在今夏任命一位永久主帅，但卡域克并未排除自己继续留任的可能性。他强调，自己的目光不会仅仅局限于短期成绩：「我当然不是抱著『打一场算一场』的心态来的。我们希望为下赛季之后的发展制定计划和改进。我能控制的是我们能给予球员什么，以及如何在团队中营造良好氛围。我来到这里是因为我享受这个角色，并且非常荣幸能处于这个位置。无论任期长短，这点都不会改变。我会竭尽所能，利用我的经验帮助球队达到应有的水平。」

