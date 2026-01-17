Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜费迪南献计曼联选「疯子」任领队 推荐干地、迪沙比

足球世界
更新时间：13:19 2026-01-17 HKT
发布时间：13:19 2026-01-17 HKT

曼联炒掉领队鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim )后，聘请名宿卡域克(Michael Carrick )担任看守领队执教至季尾，红魔名宿里奥费迪南(Rio Ferdinand )近日在接受英国广播公司（BBC）访问时建议，认为球会应任命「疯子」般充满激情的主帅，并点名推荐干地(Antonio Conte )和迪沙比(Roberto de Zerbi )为今夏新帅的热门人选。

「我们需要枪手般的狂人」

曼联近期再度经历人事变动，前任主帅艾摩廉因公开炮轰球会高层而被辞退，由名宿卡域克接任看守领队至季尾。尽管如此，关于下任永久主帅的讨论已甚嚣尘上。杜曹(Thomas Tuchel) 、安察洛堤(Carlo Ancelotti)及拿格斯文(Julian Nagelsmann)等名帅均与红魔传出绯闻，但费迪南却有不同看法，他表示：「我们试过各种各样的领队，有云高尔(Louis van Gaal)这样的战术大师，也有摩连奴(Jose Mourinho)这位名气响当当的性格教头。之后又有坦哈格(Erik Ten Hag)和艾摩廉等新晋少帅，还有了解球会的本地传奇。现在，我们或许应该走一条『疯子』路线，需要那种充满激情、敢作敢为、不畏惧传媒的『枪手』。」

推荐干地与迪沙比

在费迪南的「疯子」名单上，有两位教头脱颖而出。他指出：「我首先想到的是干地。他曾在车路士和拿玻里接手处于低谷的球队，并两次成功夺得联赛冠军，证明他有能力稳定局面。而迪沙比则是一位能迅速为球队注入战术风格和身份的教练，他在三间不同的球会都证明了这一点。我们需要这两位教练的特质，无论谁最终执教，我都会非常满意。」

挖角不易 高层存疑

然而，要得到这两位「狂人」主帅并非易事。干地目前执教意甲的拿玻里，而迪沙比则在法甲的马赛领军，任何挖角行动都意味著曼联需要支付一笔可观的赔偿金。此外，在阿莫林因在记者会上发表过激言论而被解雇后，曼联董事会成员如韦确斯(Jason Wilcox )和贝拉达(Omar Berrada )，是否愿意任命另一位如此敢言的主帅，仍然是一大疑问。

