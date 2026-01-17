Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│传佩雷斯想带摩连奴返皇马 狂人正蕴酿被宾菲加辞退

足球世界
更新时间：09:45 2026-01-17 HKT
发布时间：09:45 2026-01-17 HKT

西班牙《科贝电台》报导，皇家马德主席佩雷斯已忍够队中一众星将的所作所为，有意重新启用旧帅摩连奴，并认为他是自己唯一满意的教练。而知情人士指狂人目前故意在宾菲加制造风波，就是想球会解雇他，从而回复自由身开启重返银河舰队的道路。

传佩雷斯下季会做出人意表决定

消息指皇马近日虽与教练沙比阿朗素提早结束合作关系，表面看似是后者在与球员的斗争中败阵，但以主席佩雷斯为首的皇马高层，认为球员的表现完全配不上皇马的身份和水准，并将球队陷入当前困境，主要责任归咎于球员。佩雷斯已经下定决心，在下季做出重大调整，部份决策可能会出人意表。

摩连奴正制造风波逼宾菲加解雇

《科贝电台》表示这个出人意表的举动，就是带摩连奴返皇马。知情人士指摩帅是佩雷斯唯一满意的教练，认为他作风硬朗，可以带好球队和球员。而狂人目前任教宾菲加，他最近不停炮轰葡超赛会和球证，言词越来越尖锐，据悉他是故意制造风波，目的是逼球会解雇他，这样他就可以铺平回归银河舰队的道路。

