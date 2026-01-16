英超│曼城截利物浦胡 快将签入马克古希 只余半年合约仍出价3000万镑

意大利转会专家罗马诺周五透露，曼城快将签下水晶宫中坚兼队长马克古希(Marc Guehi)，他们已向后者送上合同报价，并同时与水晶宫展开谈判，预计很快成事。据报蓝月为这名今夏约满的守将，仍出价高达3000万镑，以银弹击败一直青睐此子已久的利物浦。

据报曼城出价3000万镑抢人

曼城于2位中坚鲁宾迪亚斯和加华度尔加入十字军行列后，立即投入转会市场，亦锁定英格兰中坚马克古希。罗马诺表示蓝月在过去12小时就转会取得重大进展，已向这名25岁中坚送上合同报价，并同时与水晶宫进行谈判，务求尽快完成交易。古希与水晶宫的合约在6月届满，到时回复自由身无需转会费，但《德国天空体育》指曼城仍出价3000万镑求购，出银弹政策务求一定要得到此子。

蓝月已送上合同报价

古希一直受利物浦青睐，去年夏天非常接近加盟红军，更已完成体测，但水晶宫主教练加斯拿因未能找到替代品而拒绝放人，令交易告吹。利物浦原本想今年夏天免费签入他，如今大有机会被曼城截胡。