周末睇波手册｜卡历克接管曼联即遇曼市打吡望争胜建官威 阿仙奴作客森林全力抢分拉开积分差

今个周末杯赛赛程结束，各地重返本地联赛，英超周六先有曼联主场迎战曼城上演曼市打吡，卡历克(Michael Carrick)刚宣布接手半季即遇硬仗，今战必定全力出击以坐稳帅位；亦有正值换帅混乱期的皇马，上战国王杯更爆冷遭西乙球会阿尔巴塞特，今战对利云特相信也不会顺利；另外亦有阿仙奴作客对近期状态不佳的诺定咸森林，剑指全取3分坐稳榜者之位。

卡历克上任首战即撼曼城 拼全取3分定军心

曼联今季可谓风波不断，在没有欧赛的情况下本地的表现亦未如理想，2026年第一件事就先提前与主帅鲁宾艾摩廉解约，并由费查(Darren Barr Fletcher)担任暂代主教练一职，然而情况却未见好转，上战足总杯杯不敌白礼顿遭淘后，创自1981-82年首次同季联赛杯和足总杯第一战便告负。

为定军心红魔急征名宿卡历克任看守领队望一扫颓风，然而卡历克上任即碰硬仗，主场迎战曼城上演曼市打吡，在同时遇阵中主力分别因伤和国际赛缺席下，在排兵布阵相信已经相当头痕，还要对上近斯状态回温的曼城，在施美安(Antoine Semenyo)强势加盟后进攻火力更上一层楼，对卡历克而然今战压力相当大，但仍望以主场之利创奇积，全取三分以建官威。

阿仙奴状态火热十场不败 望直取森林坐稳榜首

阿仙奴今季势如破竹，开季至今联赛内踢21场仅收2负，目前各战线已录10场不败，状态相当不错，反观对手森林近期表现平平，快车期间更吞3连败，上场足总杯更爆冷在12码大战中遭域斯咸淘汰，面对表现不佳的对手，阿仙奴今战剑指「趁佢病攞佢命」，全取三分将榜首优势再拉开。



本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上8:30 英超 曼联 对 曼城 Now621台

晚上9:00 西甲 皇家马德里 对 利云特 Now631台

晚上10:00 意甲 乌甸尼斯 对 国际米兰 Now639台

晚上10:30 德甲 多蒙特 对 圣保利 Now643台

晚上11:00 英超 车路士 对 宾福特 Now622台

晚上11:30 英超 利物浦 对 般尼 Now621台

晚上11:00 英超 热刺 对 韦斯咸 Now623台

深夜1:30 英超 诺定咸森林 对 阿仙奴 Now621台

深夜1:30 德甲 RB莱比锡 对 拜仁慕尼黑 Now639台

深夜3:45 意甲 卡利亚里 对 祖云达斯 Now639台

周日

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上11:15 西甲 马德里体育会 对 艾拉维斯 Now632台

深夜0:30 英超 阿士东维拉 对 爱华顿 Now621台

