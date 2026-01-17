Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手册｜卡历克接管曼联即遇曼市打吡望争胜建官威 阿仙奴作客森林全力抢分拉开积分差

足球世界
更新时间：09:00 2026-01-17 HKT
发布时间：09:00 2026-01-17 HKT

今个周末杯赛赛程结束，各地重返本地联赛，英超周六先有曼联主场迎战曼城上演曼市打吡，卡历克(Michael Carrick)刚宣布接手半季即遇硬仗，今战必定全力出击以坐稳帅位；亦有正值换帅混乱期的皇马，上战国王杯更爆冷遭西乙球会阿尔巴塞特，今战对利云特相信也不会顺利；另外亦有阿仙奴作客对近期状态不佳的诺定咸森林，剑指全取3分坐稳榜者之位。

卡历克上任首战即撼曼城 拼全取3分定军心

曼联今季可谓风波不断，在没有欧赛的情况下本地的表现亦未如理想，2026年第一件事就先提前与主帅鲁宾艾摩廉解约，并由费查(Darren Barr Fletcher)担任暂代主教练一职，然而情况却未见好转，上战足总杯杯不敌白礼顿遭淘后，创自1981-82年首次同季联赛杯和足总杯第一战便告负。

为定军心红魔急征名宿卡历克任看守领队望一扫颓风，然而卡历克上任即碰硬仗，主场迎战曼城上演曼市打吡，在同时遇阵中主力分别因伤和国际赛缺席下，在排兵布阵相信已经相当头痕，还要对上近斯状态回温的曼城，在施美安(Antoine Semenyo)强势加盟后进攻火力更上一层楼，对卡历克而然今战压力相当大，但仍望以主场之利创奇积，全取三分以建官威。

阿仙奴状态火热十场不败 望直取森林坐稳榜首

阿仙奴今季势如破竹，开季至今联赛内踢21场仅收2负，目前各战线已录10场不败，状态相当不错，反观对手森林近期表现平平，快车期间更吞3连败，上场足总杯更爆冷在12码大战中遭域斯咸淘汰，面对表现不佳的对手，阿仙奴今战剑指「趁佢病攞佢命」，全取三分将榜首优势再拉开。


本周末精选直播赛事
周六
开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播
晚上8:30      英超    曼联 对 曼城    Now621台 
晚上9:00      西甲    皇家马德里 对 利云特    Now631台
晚上10:00    意甲    乌甸尼斯 对 国际米兰    Now639台
晚上10:30    德甲    多蒙特 对 圣保利    Now643台
晚上11:00    英超    车路士 对 宾福特    Now622台 
晚上11:30    英超    利物浦 对 般尼    Now621台 
晚上11:00    英超    热刺 对 韦斯咸    Now623台 
深夜1:30      英超    诺定咸森林 对 阿仙奴    Now621台
深夜1:30      德甲    RB莱比锡 对 拜仁慕尼黑    Now639台
深夜3:45      意甲    卡利亚里 对 祖云达斯    Now639台

周日
开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播
晚上11:15    西甲    马德里体育会 对 艾拉维斯    Now632台
深夜0:30     英超    阿士东维拉 对 爱华顿    Now621台
 

