英超│李察利臣祸不单行又长抖 热刺教练证大腿受伤缺阵7周

过去2季8次受伤的热刺前锋李察利臣(Richarlison)，再次因为伤患而需要长抖。热刺主教练汤马士法兰克(Thomas Frank)周四表示，这名在刚仗足总杯伤出的28岁巴西前锋证实拉伤鼠蹊，将会缺阵7周，预计错过共10场各项比赛，包括对曼城、曼联和阿仙奴的英超大战。

李察利臣又伤过抖7周

李察利臣于2023至24球季，以及24至25球季都分别4次受伤，合共缺阵63场赛事，大大影响他在热刺的发展。这名28岁巴西前锋今季终于摆脱伤患，开季至今每轮英超都有出场，13次正选8次后备，取得7入球3助攻，交出近年最稳定表现。然而此子在刚仗足总杯主场1:2不敌阿士东维拉时，正选出场仅31分钟就伤出，如今证实是拉伤左脚大腿鼠蹊。

李察利臣上轮对维拉时拉伤左脚鼠蹊。法新社

李察利臣需要缺阵7周。法新社

料错过10场比赛 包括3场英超大战

热刺主教练汤马士法兰克周四证实此子要抖7周：「他很不幸遇上鼠蹊的伤患，这令他要缺阵最多7周。」李察利臣由周六英超主场对韦斯咸起缺阵，预计到3月中才复出，期间共曾过10场英超和欧联赛事，包括2月对曼城、曼联和阿仙奴的联赛。