英格兰│杜曹指拣世界杯阵容会考虑球员性格 社交能力强优先

距离美、加、墨世界杯不足半年，球迷们都关注各支强队的选兵情况。英格兰代表队主教练杜曹近日受访时强调，仅有不赋不足以入选三狮世杯大军，他还会考虑球员们的性格，各人之间的关系，以及正确的社交能力，确保大家团体一致出战。

杜曹将用未来半年考察球员性格

杜曹甫接手英格兰代表队，已多次表示要建立一支具有「兄弟情」，任何时刻都要有正确精神面貌的球队。这名德国籍教头指在未来半年直到世界杯展开前，会进行深入研究，如何建立一支团结之师参加决赛周，包括覆查2006和2010世杯三狮未能在良好气氛下参赛的原因，从而作出正确决择。

看重球员的社交能力

杜曹表示选兵会重球员性格：「当我与参加过世界杯的球员交流时，他们都一致认为，球员之间的默契和沟通至至关重要。当球员们感觉到全队都是合适的人，清楚自己的角色、集训目的，以及球队对他们的期望时，即使赛事要持续多4周，他们都会乐在一起。我选拔球员不仅看天赋，还要看球员们的性格，是否能够与别人相处。」

选手不会只看天赋

他续指社交能力强优先：「球员的社交能力很重要。他是可一位优秀的队友？如果他的角色是辅助型球员，他能否胜任？所以这才是我们关注的重点。」上任三狮教练修夫基，在拣选替补球员组成大名单时，总会拣选一些训练认真，不会抱怨上阵时间不足的球员，杜曹的做法亦一样。