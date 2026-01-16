Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英格兰│杜曹指拣世界杯阵容会考虑球员性格 社交能力强优先

足球世界
更新时间：15:39 2026-01-16 HKT
发布时间：15:39 2026-01-16 HKT

距离美、加、墨世界杯不足半年，球迷们都关注各支强队的选兵情况。英格兰代表队主教练杜曹近日受访时强调，仅有不赋不足以入选三狮世杯大军，他还会考虑球员们的性格，各人之间的关系，以及正确的社交能力，确保大家团体一致出战。

杜曹将用未来半年考察球员性格

杜曹甫接手英格兰代表队，已多次表示要建立一支具有「兄弟情」，任何时刻都要有正确精神面貌的球队。这名德国籍教头指在未来半年直到世界杯展开前，会进行深入研究，如何建立一支团结之师参加决赛周，包括覆查2006和2010世杯三狮未能在良好气氛下参赛的原因，从而作出正确决择。

看重球员的社交能力

杜曹表示选兵会重球员性格：「当我与参加过世界杯的球员交流时，他们都一致认为，球员之间的默契和沟通至至关重要。当球员们感觉到全队都是合适的人，清楚自己的角色、集训目的，以及球队对他们的期望时，即使赛事要持续多4周，他们都会乐在一起。我选拔球员不仅看天赋，还要看球员们的性格，是否能够与别人相处。」

选手不会只看天赋

他续指社交能力强优先：「球员的社交能力很重要。他是可一位优秀的队友？如果他的角色是辅助型球员，他能否胜任？所以这才是我们关注的重点。」上任三狮教练修夫基，在拣选替补球员组成大名单时，总会拣选一些训练认真，不会抱怨上阵时间不足的球员，杜曹的做法亦一样。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
6小时前
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
5小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
7小时前
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
19小时前
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
影视圈
7小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
2026-01-15 16:45 HKT
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
4小时前