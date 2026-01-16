西甲│施丹分享执教皇马心得 要全面为球员著想 「得战将欢心才成功」

沙比阿朗素日前与皇家马德里提前分手，据报其下课原因与球员不和，未能驾驭阵中球星有关。两度执教皇马并取得美满成绩的施丹，近日在一个网上节目中分享自己当年任教时的心得，指一定要为球员著想，才能在教练这行业教得长久，一定要得到战将们的欢心，方可成功。

施丹2度执教皇马取得美满成绩

去年6月1日上任的沙比阿朗素，不足8个月就被皇马辞退，据报他与阵中多位星将包括云尼斯奥斯祖利亚、基利安麦巴比和祖迪比宁咸不和，未鹿驾驭他们，加上球队成绩未如理想而下课。另一位球员时代踢过银河舰队的旧将施丹，曾于2016至18年，以及19至21年教过旧会，两段任期共取得11个冠军，包括16至18年连续3年赢得欧联冠军，是近10年最成功的皇马主帅。

施丹心享心得：「要为球员著想」

目前银河舰队由艾比路亚接手，但有传皇马已联系施丹，希望他第3次回归帮手救火，外界亦期待他回巢。恰巧施丹早前出席网上节目时提到自己执教皇马的日子，分享成功心得：「在皇马执教期间，随时准备聆听球员。对我来说，有一点会让球队变得强大，就是要为球员著想。如果你不明白这一点，你在这个行业不会留得长久，教练亦做不耐。」他续指教练存在的意义是支持和陪伴球员，要让他们感受到自己的支持。

总结得球员欢心得天下道理

这名法国一化名将还称得球员得天下，「要让球员接受你的战术理念，首先要他们喜欢你。当时我们(教练团队)极大地增强了球员的信心。当一名球员充满竞争力，乐于训练和比赛，肯定可以赢得3个欧联冠军。」施丹当年能轻松驾驭C朗拿度、宾施马、沙治奥拉莫斯和卡斯米路等多位巨星，如果回归皇马，相信麦巴比、云尼斯奥斯等亦会臣服。