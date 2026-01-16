体坛早报｜加利仔唔睇好卡历克 般奴费南迪斯决定留曼联 巴塞隆拿国王杯晋级

曼联名宿又出口！加利尼维利坦言对曼联以卡域克出任暂代主教练的决定有保留，认为球会不应因短期成绩而再让名宿转正，促请高层于今夏聘请具备欧联经验的名帅。至于早前有指般奴费南迪斯受够球队动荡欲离开，但《BBC》称他1月不会离开，前途问题留待球季完结再定夺。利物浦老臣子罗拔臣同样要面对去留问题，其合约于今夏届满，他虽表示希望留效，同时表明上阵机会成为去留与否的关键。

至于自2024年欧国杯后赋闲至今的修夫基，因其前副手贺兰近日加盟曼联担任助教，再度成为下季红魔主教练的热门人选之一。修夫基日前公开谈及现代足球架构，强调领队应拥有对球队文化的绝对主导权。西班牙国王杯方面，巴塞隆拿没有步皇马爆冷出局后尘，以2：0桑坦德晋级8强。

