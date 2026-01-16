西班牙杯｜巴塞隆拿小胜桑坦德晋8强 拉明耶马奠胜

西班牙国王杯16强赛事，巴塞隆拿凭费伦托里斯（Ferran Torres）和拉明耶马（Lamine Yamal）各建一功，小胜2：0晋级。卫冕的巴塞隆拿曾32次捧起国王杯冠军，今场虽然表现一般，但凭球员质素远胜对手下胜出，继续向今季四冠王目标进发。

巴塞隆拿刚在沙特阿拉伯举行的超级杯击败死敌皇家马德里夺冠，后者于昨日爆大冷被乙组球会阿尔巴塞特淘汰。巴塞隆拿为免步其后尘，今场排出半主力出战，其中拉明耶马、拉舒福特（Marcus Rashford）、祖利斯古迪（Jules Koundé）及丹尼尔奥莫（Dani Olmo）等出任正选。

至于桑坦德现时排西乙榜首，今场占有主场之利，表现毫不失礼。上半场巴塞隆拿虽然控球率高达八成二，但未能造出具威胁埋门，两队半场互交白卷。

拉舒福特今场正选上阵，于67分钟退下火线。美联社

耶马于95分钟为巴塞奠定2：0的胜局。美联社

费伦托利斯为巴塞打开纪录。美联社

桑坦德87分钟食诈糊

换边后战情继续胶著，巴塞在66分钟终于打破僵局。费明卢比斯（Fermín López）于后场送出妙传，费伦托利斯先推过门将，轻松射入。落后的主队倾力反扑，战至87分钟，后备入替的年轻中锋罗辛奴（Manex Lozano）于门前接应传送撞射入网，惟球证指越位在先，入球无效。补时最后阶段，拉明耶马再建一功，于95分钟为巴塞锁定胜局。最终巴塞隆拿在有惊无险下以2球小胜桑坦德，打入8强。

巴塞隆拿今季已赢得超级杯冠军，他们在联赛亦排榜首，加上国王杯晋级8强、欧联亦大有机会晋级下，继续向四冠王美梦进发。