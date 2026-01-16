Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜修夫基谈领队集权论 副手贺兰「入阁」被传为接掌曼联铺路

足球世界
更新时间：06:13 2026-01-16 HKT
发布时间：06:13 2026-01-16 HKT

曼联目前由卡域克（Michael Carrick）担任暂时主教练至季尾，关于今夏的正式领队人选传闻已闹得沸沸扬扬。其中，前英格兰教练修夫基（Gareth Southgate）因其前副手贺兰（Steve Holland）近日加入曼联教练团担任助教，令外界纷纷揣测，这是否在为修夫基下季入主奥脱福铺路。

修夫基与曼联的传闻由来已久，早前在英力士（Ineos）集团接掌球会后，他便一直是拉杰夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）欣赏的人选。随着他的长期亲信贺兰加入曼联教练组，外界普遍认为这是在为修夫基明年夏天接手球队「做好准备」。

权力斗争已成常态

就在传闻甚嚣尘上之际，修夫基近日在 LinkedIn 发文，深入分析了现代足球领队权力被削弱的现况。他提到艾摩廉（Ruben Amorim）在曼联被炒前的感言——我来这里是要当领队（Manager），而不是当教练（Coach）——认为这反映了现代球会架构中，领队与体育总监、技术总监之间的权力斗争已成常态。

修夫基与贺兰合作无间。路透社
艾摩廉被炒前的发言，正好揭示了领队与管理层之间的角力。路透社
贺兰加入曼联教练团，令修夫基于今夏接掌「红魔」的传闻更热。路透社
修夫基带领英格兰于2024欧国杯在决赛银恨后请辞，赋闲至今。路透社

强调人性管理

修夫基指出，随着数据分析与转会策略交由高层负责，领队的权威正逐渐被蚕食。尽管他不反对结构演变，他仍强调：「我在接任英格兰帅位时，坚持要将职称改为『领队』，因为这代表了必须具备的权威、影响力与控制力。」修夫基又认为现代足球领队承受的压力比以往更大，不仅要应对庞大的教练团队，还要管理「个人品牌化」的球员。他强调球员并非战术板上的磁石，而是有血有肉的人。

修夫基自2016年起执教英格兰代表队，在2024年欧洲国家杯决赛饮恨后两日请辞，赋闲至今。他多次强调希望执教球会，也曾与多间球会传出绯闻，但仍未有著落。

