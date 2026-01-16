英超｜红魔DNA名宿卡域克上任 加利仔照睇淡：闹剧已看过无数次

曼联日前球会宣布解雇艾摩廉（Ruben Amorim），并由曾为球会夺得5次英超冠军的名宿卡域克（Michael Carrick）重返奥脱福，担任主教练直至季尾。尽管外界期待「红魔DNA」能再次激发更衣室士气，但曼联名宿兼球坛名嘴加利尼维利（Gary Neville）却大泼冷水，警告球会切勿重蹈覆辙。

加利仔在其节目《Stick to Football》节目中，直言对球会的决定感到「悲哀」。他指出，每当曼联陷入危机，球会高层似乎只会寻找熟悉的面孔来救火：「当艾摩廉被炒，而你开始听到卡域克、苏斯克查（Ole Gunnar Solskjær）、甚至是云尼斯达莱（Ruud van Nistelrooy）的名字时，这很令人感到沮丧，就像我们又回到了原点。我们在苏斯克查身上经历过，在莫耶斯离任后的杰斯身上也经历过。说实话，这部闹剧我们已经看过无数次了。」

加利仔：必须斩断「名宿循环」

虽然加利仔对卡域克送上祝福，并希望球队能在季尾重返欧联席位，但他坚决反对曼联将卡域克转正。他认为，管理层绝对不能被短暂的「领队上任红利」所蒙蔽：「到了季尾，如果球会排名重回前5，球迷情绪高涨，大家很可能又会被这种氛围左右。但无论是为了卡域克好，还是为了曼联好，即便他接下来赢下每一场比赛，球会也绝对不能考虑让他留任超过这个赛季。」他认为，曼联目前需要的是一场彻底的变革。

看好三大名帅

谈及夏季的正式主帅人选，加利仔列出了他的心水名单，分别是安察洛堤（Carlo Ancelotti）、杜曹（Thomas Tuchel）及普捷天奴（Mauricio Pochettino）。他解释，曼联在后费格逊时代尝试了所有类型的教练，现在唯一的目标是「排除风险」，唯有安察洛堤或杜曹这种级别的名帅，才可以应对曼联复杂的政治环境与庞大的媒体压力。

加利仔最后感叹，曼联的吸引力已大不如前：「如果你任用年轻教练，曼联会错失很多顶级球员。但像安察洛堤这样的人，能给球会带来庄重感，球员才会愿意加盟。现在的曼联，急需一个能让球员真正信服的人来坐镇。」