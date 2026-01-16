Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦老臣子罗拔臣今夏约满去留成疑　「足球员必须落场比赛」

足球世界
更新时间：05:05 2026-01-16 HKT
发布时间：05:05 2026-01-16 HKT

利物浦老臣子安德鲁罗拔臣（Andy Robertson）与球会的合约将于今夏届满，这名31岁苏格兰队长的前途备受关注。他受访时表达了留效「红军」的意愿，但也坦言自己无法接受长期冷板櫈，强调「上阵机会」将是决定未来的关键。

今季英超4次正选8次后备

自2017年以800万镑低价从侯城加盟以来，罗拔臣已为利物浦披甲362次，是球队近年夺冠无数的功臣。然而，随著球会去年夏天耗资4000万镑罗致22岁匈牙利新星米路斯却基斯（Milos Kerkez），罗拔臣失去了绝对主力位置，今季英超4次正选8次后备上阵，另有9场在后备席坐足全场；欧联则4次正选2次后备上阵。

罗拔臣失去绝对主力的位置。路透社
罗拔臣失去绝对主力的位置。路透社
罗拔臣与利物浦的合约将于今夏届满。路透社
罗拔臣与利物浦的合约将于今夏届满。路透社
罗拔臣今夏将领苏格兰出战世界杯决赛周。路透社
罗拔臣今夏将领苏格兰出战世界杯决赛周。路透社

罗拔臣近日接受《BBC》访问时称，虽然他非常希望留在这间效力了8年半的球会，但目前尚未有任何定案。他表示：「这是困难的问题。我的合约还剩5个月，我需要坐下来与家人讨论，看看留队还是离队才是最好的选择。刚经历完压力巨大的夏天，我现在只想享受作为利物浦球员的每一刻，尤其是我们成功晋身世界杯，这让我松了一口气。」

罗拔臣：足球员天生就应该渴望出场

对于上阵时间大减，罗拔臣未有灰心，反而更展现出强烈的斗心：「我是一个想要上场比赛的球员。以往在高普执教时，哪怕只担任一场后备，我都会感到愤怒。在我职业生涯中，即使只有三、四成状态，我依然会为球会和国家队顶硬上。如果一个球员对坐在后备席感到快乐，那他根本不属于任何球会。这无关态度问题，而是足球员天生就应该渴望出场。」

今季为罗拔臣效力利物浦的第9个球季，是球队赢得2次英超和2018/19球季欧联冠军功臣。尽管目前角色转变，罗拔臣强调自己与球会高层关系依然良好，双方已就未来私下讨论。作为现任副队长的他，对自己多年来的贡献感到自豪：「没有人能否定我为这间球会付出的一切，我每天都倾尽所有，也赢得了很多奖杯。球会过去亦因应我的表现给予优厚合约作为回报。我们之间充满尊重，且看未来发展如何。」

