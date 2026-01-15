西班牙杯│艾比路亚首秀输波 不受球迷、球员尊重 皇马或揾施丹救火

皇家马德里新帅艾比路亚周三首次领军即落败打三更，于西班牙杯16强作客2:3不敌西乙球队阿尔巴塞特，成为队史首位第一次带队即在西杯出局的教头。这名前银河舰队旧将首秀输波之余，更不受球迷尊重，亦没有球员承担落败责任，同时消息指球会正在寻找新帅，他恐怕不会在此岗位久留。

首次不敌阿尔巴塞特

周一皇马与教练沙比阿朗素提前分手，随即提升B队教头艾比路亚上一队接手。这名球员时代曾效力银河舰队7年的一代守将，首次领军即落败打三更，虽然靠锋将马斯坦杜奥奴和干沙路加西亚各入一球两度追平，但仍以2:3不敌在西乙排17位的阿尔巴塞特，在西班牙杯16强止步。

艾比路亚主动承担责任

皇马之前14次对阿尔巴塞特未输过，取得11胜3和，艾比路亚甫接手即成为「破纪录」，更成为皇马队史首位第一次带队即在西杯出局的教头，计算所有杯赛就是第3位，之前希丁克及路柏泰基于欧洲超级杯迎来银河舰队首秀，彼此分别不敌车路士和马德里体育会以败仗迎首秀。艾比路亚赛后随即主动承担责任：「在这个球会，和局都是糟糕赛果，更不用说失利了。这种的结果令人痛苦，责任在我，无论是正选安排还是换人决定，过错亦在我身上。」

球员、球迷不尊重

这名球员时间曾效力银河舰队7年的教头，还指球员不应受指责，应得到感谢，同时亦明白球迷的不满。然而他主动揽责仍于事无补，《马卡报》指大军输波返回更衣室后一片沉寂，就像丧礼一样，没有任何一名球员站出来承担失利责任和说话，对艾比路亚的鼓励说话亦没有反应。而球迷在比赛期间不时高呼「还我沙比阿朗素」，不认受艾比路亚这位新任教练。

施丹在皇马队内地位崇高，当年臣服一班巨星。路透社

传施丹有机会回归救火，领军王季尾。路透社

已接触施丹接手救火

皇马亦没有视艾比路亚为长远人选，球会已接触不同教练，包括旧帅施丹、高普和拿格斯文等。知情人士更指，如果球会成绩不理想，高层会立即换帅，并属意施丹接手救火，带队至季尾，后者到时再按本身计划，接替迪甘斯成为法国国家队教练。