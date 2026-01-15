中超│港足茹子楠正式加盟北京国安 球会大赞「攻守一体」 符合现代足球边后卫要求

再有港将效力中超豪门！北京国安昨（14日）于社交平台正式宣布签入现港队后衞茹子楠，茹子楠将身披21号球衣，代表北京国安出战本赛季中超、亚冠及足协杯等多线赛事。 这名27岁港脚亦继李志豪后，历来第2名港将效力这支中超豪门。北京国安更在文章中大赞茹子楠「攻守一体」符合现代足球对边后卫的要求。

现年27岁的茹子楠，出身于香港超级联赛，曾效力东方等球队。2022年转会中超升班马梅州客家，曾出战的93场比赛，交出7球4助攻的成绩单。但球会上季成绩未如理想，来季降班中甲。茹子楠上月底表示将约满离队，而约满后即获北京国安招手 ，球会昨日于官方社交平台发文正式宣布签入茹子楠，并且配文大赞 ：「茹子楠拥有充沛的体能，具备全场比赛高强度的上下往返能力。另外茹子楠具备不错的脚法，能在跑动中送出落点精准的传中球，且能利用速度和变向在边路制造威胁。 符合现代足球对边后卫『攻守一体』的要求。」