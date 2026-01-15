Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙杯│「仇人」艾比路亚首领皇家马德里即输波 碧基无情嘲讽：新帅首秀不错﹗

足球世界
更新时间：15:07 2026-01-15 HKT
发布时间：15:07 2026-01-15 HKT

皇家马德里新帅艾比路亚(Alvaro Arbeloa)周三首次领军即落败打三更，于西班牙杯16强作客2:3不敌西乙球队阿尔巴塞特，成为队首位史第一次带队即在西杯出局的教头。球员时代与他不和的前巴塞隆拿守将碧基，见到「仇人」首秀出事即出言嘲讽，在社交媒体留言：「新帅首秀不错﹗」

第一次领军不敌乙组仔

周一皇马与教练沙比阿朗素提前分手，随即提升B队教头艾比路亚上一队接手。这名球员时代曾效力银河舰队7年的一代守将，首次领军即落败打三更，两度追平下仍以2:3不敌在西乙排17位的阿尔巴塞特，在西班牙杯16强止步。皇马之前14次对阿尔巴塞特未输过，取得11胜3和，艾比路亚甫接手即成为「破纪录」，他更成为皇马队史首位第一次带队即在西杯出局的教头，计算所有杯赛就是第3位，之前希丁克及路柏泰基于欧洲超级杯迎来银河舰队首秀，彼此分别不敌车路士和马德里体育会以败仗迎首秀。

碧基不留情嘲讽艾比路亚

球员时代与艾比路亚针锋相对的前西班牙国脚中坚碧基，见到「仇人」首次领军即出事，立即在直播室的聊天频道留言嘲讽：「3:2，新帅执教下的皇马，首秀不错。」

艾比路亚和碧基当年虽然是西班牙国家队队友，但两人一直关系平平。路透社
艾比路亚和碧基当年虽然是西班牙国家队队友，但两人一直关系平平。路透社
艾比路亚和碧基当年虽然是西班牙国家队队友，但两人一直关系平平。路透社
艾比路亚和碧基当年虽然是西班牙国家队队友，但两人一直关系平平。路透社
碧基留言嘲讽艾比路亚。路透社
碧基留言嘲讽艾比路亚。路透社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
20小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
22小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
6小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
2026-01-14 12:20 HKT
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
18小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
5小时前
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
03:05
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
社会
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
4小时前