西班牙杯│「仇人」艾比路亚首领皇家马德里即输波 碧基无情嘲讽：新帅首秀不错﹗

皇家马德里新帅艾比路亚(Alvaro Arbeloa)周三首次领军即落败打三更，于西班牙杯16强作客2:3不敌西乙球队阿尔巴塞特，成为队首位史第一次带队即在西杯出局的教头。球员时代与他不和的前巴塞隆拿守将碧基，见到「仇人」首秀出事即出言嘲讽，在社交媒体留言：「新帅首秀不错﹗」

第一次领军不敌乙组仔

周一皇马与教练沙比阿朗素提前分手，随即提升B队教头艾比路亚上一队接手。这名球员时代曾效力银河舰队7年的一代守将，首次领军即落败打三更，两度追平下仍以2:3不敌在西乙排17位的阿尔巴塞特，在西班牙杯16强止步。皇马之前14次对阿尔巴塞特未输过，取得11胜3和，艾比路亚甫接手即成为「破纪录」，他更成为皇马队史首位第一次带队即在西杯出局的教头，计算所有杯赛就是第3位，之前希丁克及路柏泰基于欧洲超级杯迎来银河舰队首秀，彼此分别不敌车路士和马德里体育会以败仗迎首秀。

碧基不留情嘲讽艾比路亚

球员时代与艾比路亚针锋相对的前西班牙国脚中坚碧基，见到「仇人」首次领军即出事，立即在直播室的聊天频道留言嘲讽：「3:2，新帅执教下的皇马，首秀不错。」

艾比路亚和碧基当年虽然是西班牙国家队队友，但两人一直关系平平。路透社

艾比路亚和碧基当年虽然是西班牙国家队队友，但两人一直关系平平。路透社

碧基留言嘲讽艾比路亚。路透社