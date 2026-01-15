非洲杯│沙拿踢出生涯非洲杯最差一仗 赛后与队友逐一握手 惹退出国家队猜测

周三非洲国家杯4强，埃及0:1不敌塞内加尔无缘决赛。埃及队长兼攻击皇牌穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)更踢出生涯最差一场非洲杯赛事，没有射门和未能在对方禁区内触球，并有高达14次射门。而且他在赛后与队友逐一握手，大有告别的意味，惹来将退出国家队的猜测。

沙拿踢出生涯最差一仗非洲杯

面对实力强横的塞内加尔，埃及教练夏辛选择了保守的防守战术，大部份球员都专注防守，两名锋将穆罕默德沙拿和马穆殊孤立无援，两人亦没有互动，在锋线毫无存在感。沙拿踢足全场，录得个人在非洲杯最差表现，首次于此赛披甲45分钟以上，而没有在对方禁区内触球。同时他亦没有射门和过人，仅得9次传送，15次对抗只赢下4次，并有14次失误。

今届为首夺非洲杯非常搏命

这名利物浦锋将在完场后，与每位队友逐一挨手，大有告别的意味，立即引来退出国家队的猜测。事实上此子为了首夺非洲杯，今届踢得非常落力，由分组赛至8强共录得4球1助攻，入球数是他5次参加非洲杯以来新高。可是埃及今仗面对塞尔内尔，无法阻止沙拿的前利物浦队友沙迪奥文尼攻破大门，最终以1球饮恨。

