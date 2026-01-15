Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联杯｜车路士2：3阿仙奴 罗仙尼亚领军后首败

足球世界
更新时间：07:24 2026-01-15 HKT
发布时间：07:24 2026-01-15 HKT

英格兰联赛杯4强首回合上演大战，主场出击的车路士虽有阿历真度加拿祖梅开二度，最终仍以2：3不敌阿仙奴。「蓝战士」新帅罗仙尼亚（Liam Rosenior）在领军第2场赛事迎来首败，他赛后满意球员展现斗志。

今场两军精锐尽出，在英超独领群雄的阿仙奴，今场作客史丹福桥球场占主动。开赛仅7分钟，「兵工厂」于左路获得角球，由宾韦特（Ben White）顶入，先拔头筹。整个上半场主队缺乏攻势，仅得艾斯迪华奥（Estevao）的射门较有威胁，惟过不了倒戈的阿仙奴门将阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）一关，半场阿仙奴领先1：0。

阿仙奴于英联杯4强首回合以3：2击败车路士。路透社
加拿祖梅开二度。路透社
加拿祖后备上阵不久便建功。路透社
加拿祖梅开二度

换边后继续是客队天下，49分钟，宾韦特于右路后上助攻，伏兵门前的约基利斯（Viktor Gyökeres）轻松射入成2：0，打破近期入球荒。车路士于53分钟随即换入加拿祖（Alejandro Garnacho）加强攻力，此子仅上场4分钟，便接应柏度尼图（Pedro Neto）的助攻射入，追成较接近纪录。

阿仙奴在站稳阵脚后再度狂攻，71分钟，苏比文迪（Martin Zubimendi）在禁区内接应约基利斯的回后，先以假身避过对手，再起左脚射入，兵工厂再度拉开优势至3：1。车路士未有放弃，83分钟，加拿祖接应角球攻势再射入，追成2：3，个人梅开二度。但阿仙奴最终保住3：2的胜局，首回合作客先拔头筹。

罗仙尼亚：球员展现斗志

车路士主帅罗仙尼亚赛后表示：「我对球员的投入度和表现出的决心感到非常满意，他们已经倾尽全力。这场火药味浓、踢得非常开放。对于因角球失球，我感到很失望；至于第3个失球同样令人遗憾，因为当时我们刚追回一球，气势正盛并占据上风。」对于今场球员表现出的精神面貌，他说：「虽然队中出现病患，本周亦有球员受轻伤，但整个球队展现出的面貌，是他们愿意为了彼此奔跑、战斗到底。」次回合将于香港时间2月4日清晨举行，届时阿仙奴将会到主场出击。

