英超｜卡域克主持首课曼联操练 迪亚路、麦比奥莫回归斗曼城

足球世界
更新时间：05:25 2026-01-15 HKT
发布时间：05:25 2026-01-15 HKT

卡域克（Michael Carrick）成为曼联代理主教练的首个挑战，是在周六于奥脱福迎战曼城。他于周三主持首课操练，先迎来好消息，因出战非洲国家杯而缺阵多场的锋将阿密特迪亚路（Amad Diallo）与麦比奥莫（Bryan Mbeumo）已经复操，将在这场打吡战随时候命。

周二才正式上任成为曼联主教练的卡域克，翌日已马不停蹄主持首课操练。在曼联官方发放的操练照片中，可以看到阿密特迪亚路与麦比奥莫都出现在卡灵顿训练中心，意味着他们可在周六这场大战中上阵。新埋班的教练团成员也有份主持训练，包括贺兰（Steve Holland）、伊云斯（Jonny Evans）、活基治（Jonathan Woodgate）和宾尼安（Travis Binnion）等等。

曼联伤兵只剩迪列特

阿密达迪亚路和麦比奥莫是曼联今季的进攻命脉。在前任主教练鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）的3-4-2-1阵式中，他们二人尤其合拍，一共贡献9个入球。在他们缺席的6场比赛中，曼联唯一胜仗是英超以1：0小胜纽卡素，录得1胜3和2负的成绩，间接令管理层对艾摩廉失去信心。除了他们二人归队，哈利马古尼已伤愈复出并在上仗对白礼顿后备上阵，曼联现时的伤兵只剩余马菲斯迪列特（Matthijs de Ligt）；另外，上场领红的小将利斯（Shea Lacey）须于周六一仗停赛。

曼彻斯特打吡将于周六晚上8时半上演。曼联在足总杯出局后，只剩下争取联赛前四的目标；目前曼联以8胜8和5负得32分排在第7位，落后第4位的利物浦3分。

