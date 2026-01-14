Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法国足总杯｜格连活特「戴帽」 马赛9:0狂数巴约晋级16强

足球世界
更新时间：15:56 2026-01-14 HKT
发布时间：15:56 2026-01-14 HKT

「绿木」格连活特（Mason Greenwood）入球停不了！这位前曼联「神童」周日在法国杯32强上演帽子戏法，协助法甲劲旅马赛，作客以9:0狂数业余球队巴约轻松晋级。

半场领先3:0

面对实力悬殊的对手，马赛今仗未有留手。上半场仅13分钟，格连活特的前曼联队友安祖高美斯（Angel Gomes）便为球队先开纪录，揭开大屠杀的序幕。三分钟后，咸特查奥尔（Hamed Traore）扩大比分。其后，格连活特在一次快速反击中，于禁区右路以其招牌左脚射门得手，马赛半场领先3:0。

下半场任队长再入两球

换边后，马赛领队迪沙比（Roberto De Zerbi）更让格连活特戴上队长臂章。这位24岁的英格兰前锋，亦不负所托，先在49分钟门前近距离再入一球，其后更助攻队友古里（Amine Gouiri）「梅开二度」，将比分拉开至6:0。比赛末段，前英格兰U21国脚伊根莱利（CJ Egan-Riley）及前英超射手莫佩（Neal Maupay）亦先后建功。战至比赛最后一刻，格连活特门前补射得手，完成其「帽子戏法」，为这场9:0大捷，划上完美句号。

格连活特：只想为球队赢奖杯

连同今仗的三个入球，格连活特今季在25次上阵中，已攻入了惊人的19球，状态火热。赛后，他表现得相当谦虚：「我只想帮助球队赢得奖杯。入三球总是特别的，但今晚是关于团队的。我们想在这项比赛中展示我们的决心，尤其是在看到巴黎圣日耳门（早前爆冷出局）发生了什么之后。在杯赛中没有容易的比赛，但我们确保以正确的心态去应对。」

