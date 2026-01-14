西甲｜艾比路亚扬言领皇马夺取锦标 不担心「镇唔住」球星

艾比路亚（Alvaro Arbeloa）周二正式接替被辞退的沙比阿朗素（Xabi Alonso），以皇家马德里教练身份在班拿贝球场亮相。他强调，皇马这家球会的唯一目标，就是不断赢得奖杯，而这亦将会是他执教皇马的任务。艾比路亚又不担心阵中球星唔听话，因为自己曾是他们一员。

目标直指锦标

皇马前任主帅沙比阿朗素曾豪言要建立一支「摇滚」（rock and roll）风格的球队后，艾比路亚被问及他将会建立一支怎样的球队。对此，他给出了一个充满「皇马DNA」的答案：「这家球会就是关于赢，赢，再赢。这关乎于对赢得奖杯的苛求，以及填满奖杯陈列柜。这就是我们的指南。当我还是一名球员时，人们教晓我这些价值观，而它们至今仍然存在，这才是最重要的。我们必须激励我们的球迷，并填满奖杯陈列柜。这将是我每天的目标。」

不担心管理巨星

有传与阵中球星不和是沙比阿朗素被炒的原因之一，而艾比路亚对于管理阵中一众巨星信心十足，他说：「这不是我担心的事情。我认为我们有一支由伟大专业球员和极具天赋的足球员组成的阵容。我认为我们有一个很棒的更衣室，没有人比球员们更渴望为皇马赢得奖杯。我曾身在其中，我知道那种感觉，以及作为一名皇马球员的责任。我知道那种感觉，他们必须享受，对自己要求苛刻，并努力工作。我在第一天已经看到了这一点，我相信能在我们第一场比赛中看到更多。」

不模仿摩连奴

艾比路亚曾经与名帅摩连奴合作，两人关系很好，但他强调不会模仿摩帅执教方式：「我知道这个问题迟早会问！我还没跟摩连奴说过话。能接受他的指导是我的荣幸，我和他关系很好，但我确实没跟他交谈过。他对我的影响很大，但我会做我自己艾比路亚。我不会害怕失败，但如果我想成为摩连奴，那我肯定会惨败。」

原班阵容足以争冠

这位43岁的新帅，球员生涯有长达20年时间在皇马度过。他强调，球队目前拥有一支伟大的阵容，有信心很快可重拾正轨：「我们不要忘记，我们有球员赢过六次欧联。这似乎很快就被遗忘了。这正是令皇家马德里成为史上最佳球会的原因；皇家马德里的青训营又是世界上最好的，我对他们充满信心。」