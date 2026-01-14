西甲｜巴塞嫌拉舒福特2600万镑买断费贵 拟向曼联压价或再借一季

拉舒福特（Marcus Rashford）外借巴塞隆拿后表现出色，据英国《talkSPORT》报导，巴塞方面已向曼联提出，希望将其永久留在鲁营球场。然而，碍于球会持续的财政困难，他们并不愿意支付其合约中2600万英镑（约2亿7000万港元）的买断费用，希望与曼联谈判寻求一个更低的价格，或再续借一季。

表现出色 赢得首冠

自夏季从曼联外借加盟以来，拉舒福特在巴塞的表现可谓渐入佳境。他在各项赛事共27次上阵中，已贡献了7个入球及8次助攻，并在上周日的西班牙超级杯决赛中，协助球队以3:2力克死敌皇家马德里，捧起了其「巴塞生涯」的首个冠军奖杯。

财困成买断障碍

眼见「福仔」表现对办，巴塞希望将其留队亦是意料中事。但球会的财政问题，却成为最大的障碍。据悉，巴塞已正式接触曼联，试图商讨一个双方都能接受的方案，选项包括直接「压价」，或再续借一季，并在合约中加入强制买断条款。然而，曼联方面似乎更倾向于在今夏将其直接出售，以套现资金。双方能否就此达成协议，仍是未知之数。

主帅费历克赞不绝口

巴塞主帅费历克（Hansi Flick）早前已公开表达对拉舒福特的欣赏，尤其赞扬他在担任后备时的专业态度：「我尝试与每一位未被选中的球员交谈，上次我找他时，他对我说：『领队，你不需要告诉我你的决定。最重要的是球队，我们必须赢得三分，其他都不重要。』我很高兴能拥有他。当他在后备席上时，这显示了我们有一支优秀而深厚的阵容。我能说的是，他是一位绝对专业的球员。一开始，他需要一点时间适应，但现在他已处于最佳水平。」