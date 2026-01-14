体坛早报｜卡域克官宣任曼联看守领队 「盼踢热血足球」 曼城施美安再入波
发布时间：07:42 2026-01-14 HKT
曼联宣布卡域克出任看守领队至季尾，由前英格兰代表队助教贺兰任助教，与他曾在米杜士堡共事的活基治亦会加入教练团。卡域克唯一正式领军的经历，是于2022-2025年间执教英冠的米杜士堡，首季曾带领球队由21位升上第4名冲线；次季领军杀入联赛杯4强；第3季球队以第10名完成联赛，卡域克之后被炒。他在首个访问谈及领军哲学，强调团结和尽全力是基石，希望踢出令人热血沸腾的足球。他今天将首次与球员见面，并随即投入操练，备战今个周六大战曼城的打吡。至于曼城今晨出战联赛杯4强首回合，有施美安连续两场建功下，以2：0击败纽卡素。
