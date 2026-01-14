体坛早报｜卡域克官宣任曼联看守领队 「盼踢热血足球」 曼城施美安再入波

曼联宣布卡域克出任看守领队至季尾，由前英格兰代表队助教贺兰任助教，与他曾在米杜士堡共事的活基治亦会加入教练团。卡域克唯一正式领军的经历，是于2022-2025年间执教英冠的米杜士堡，首季曾带领球队由21位升上第4名冲线；次季领军杀入联赛杯4强；第3季球队以第10名完成联赛，卡域克之后被炒。他在首个访问谈及领军哲学，强调团结和尽全力是基石，希望踢出令人热血沸腾的足球。他今天将首次与球员见面，并随即投入操练，备战今个周六大战曼城的打吡。至于曼城今晨出战联赛杯4强首回合，有施美安连续两场建功下，以2：0击败纽卡素。

卡域克与活基治曾在米杜士堡共事，后者将加入曼联教练团。路透社

卡域克感谢米杜士堡给予学习机会。路透社

曼联今周将迎来「曼市打吡」大战曼城。路透社

施美安连续两场入波。路透社

英超｜曼联宣布卡域克任看守领队至季尾 「深知成功要诀」

英超｜卡域克唯一正式执掌履历 曾领米杜士堡由第21位冲上殿军

英超｜卡域克谈领军风格 「盼凝聚球队踢热血足球」

英超｜卡域克谈做曼联球员要素 「有才华亦需谦虚努力 成功无捷径」

英超｜卡域克料排4后卫阵式 明奈势成得益者

英格兰联赛杯｜施美安连续两场入波 「曼城环境完美」