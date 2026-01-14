英超｜卡域克料排4后卫阵式 明奈势成得益者
发布时间：07:22 2026-01-14 HKT
曼联由卡域克接掌，出任看守领队至季尾。明奈有可能成为这次易帅的得益者，他在艾摩廉治下少有上阵机会，但卡域克在之前的访问曾对于这名英格兰中场有很高的评价，加上阵式可能改变，势令明奈有更多上阵机会。
明奈今季在艾摩廉的治下，英超未尝正选上阵，根据《transfermarkt》统计，联赛11场仅合共上阵212分钟；唯一担正是联赛杯次圈不敌甘士比一役。在艾摩廉被炒后，之后两场由费查暂代职务改踢4后卫，伤愈的明奈先在英超作客般尼后备上阵16场，4日后在足总杯主场斗白礼顿，则正选上阵并踢了62分钟。
曾指青训出身球员有关键角色
卡域克上任，预料继续排出4后卫阵式，明奈有可能成为得益者。卡域克对明奈的欣赏并非秘密，他在7月上里奥费迪南的节目时，强调像明奈这样的球员，在曼联阵中有关键的角色：「球员经历青训，对球会非常熟悉，而且知道效力的感觉，曼联必须要有这一元素。一直都有，亦一直必须要有。他已经展现他的才华，你就可以说『是的，他们明白曼联的价值，了解状况。帮助他吧，塑造和给予支持』。这里绝对有他的位置。」
