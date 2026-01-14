Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英格兰联赛杯｜施美安连续两场入波 「曼城环境完美」

足球世界
更新时间：06:59 2026-01-14 HKT
发布时间：06:59 2026-01-14 HKT

曼城今晨在英格兰联赛杯4强首回合作客纽卡素，新兵安东尼施美安继上场后再有「士哥」。「蓝月」最终以2：0击败纽卡素，次回合将于下月4日举行。

上半场两军互无纪录，下半场53分钟曼城凭施美安的入球领先；谢利美杜古于左路传中，前柱的贝拿度施华铲射稍稍改变皮球方向，门前的施美安第一时间扫把脚破网。施美安5日前才由般尼茅夫加盟曼城，上场足总杯以10：1大炒埃克塞特的「地标战」中开斋，他今场再有入球，是连续两场建功。

卓基为曼城奠胜。路透社
卓基为曼城奠胜。路透社
施美安这次诈糊，VAR用了近5分钟才决定入球无效。路透社
施美安这次诈糊，VAR用了近5分钟才决定入球无效。路透社
曼城球员对于球证的判决感到不满。路透社
曼城球员对于球证的判决感到不满。路透社
施美安连续两场入波。路透社
施美安连续两场入波。路透社

VAR睇片近5分钟 推翻曼城入球

施美安之后有机会梅开二度，63分钟接应左路角球后脚将皮球撑入网。但队友夏兰特在门前处于越位位置，与纽卡素守将马历泰奥争位；VAR用了接近5分钟翻看后，判入球无效，引起曼城球员不满。曼城下半场主导战局，但要到98分钟才奠定胜局，艾洛利于左路与队友撞墙后突破落底线传中，卓基第一时间起左脚射入网。

曼城各项赛事13场不败

最终曼城于首回合以2：0击败纽卡素，各项赛事13场不败；4强次回合将于下月4日、回到曼城主场上演。施美安赛后表示曼城环境完美：「每个人都信心十足，希望成就最佳，队友帮助我建立自信，令我感到受欢迎。我凭着在般尼茅夫作战时的信心，并带来这里，比赛时带上笑容。我正享受每一个瞬间。」

