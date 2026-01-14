英超｜卡域克谈做曼联球员要素 「有才华亦需谦虚努力 成功无捷径」

曼联在一切纷扰中军心不稳，战绩平平、管理层混乱、有球员希望出走。卡域克强调纪律和团队精神，认为要成为曼联球员，「有天赋才华是一回事，一切仍要还原基本步，成功并无捷径」。

「替工」费查在日前带领曼联于足总杯不敌白礼顿出局后，以「脆弱」形容目前的曼联，又严厉地指「如果不想留队，可以、亦应该离开」。曼联今季只余1条战线，比赛有限阵容竞争自然更大，对后备球员来说要取得上阵机会就更难。卡域克出任看守领队至季尾，在军心不稳的曼联，他强调纪律的重要。

曼联上周解雇鲁宾艾摩廉。路透社

卡域克满意曼联阵容。路透社

卡域克认为团结和尽力最重要。路透社

曼联今周将迎来「曼市打吡」大战曼城。路透社

「还原基本步 为彼此而战」

谈及做曼联球员的要素时，卡域克表示有才华不代表一切，努力才是首要：「需要付出极大努力。球员必须保持谦虚、脚踏实地，并明白拥有天赋、才华与特权是一回事，一切仍要还原基本步：善待他人、尊重他人、互相扶持，并为彼此而战。其余的一切，无论是战术、技术还是入球后的庆祝动作，都只是额外的。所有事情必须建基在团结和尽全力之上。成功并无捷径，亦不应有捷径。能登上顶峰是因为你实至名归，过程中绝对不能有半点松懈。」

他评论曼联目前阵容时表示满意：「有很多有才华的球员，亦有很多处于成长期的小将，正在探索在这间球会踢波的感觉。这支球队绝对是令人向往的足球殿堂，但有时的确需要时间适应，完全可以理解。我们每个人都经历过这个阶段，即使是当年的辉煌时期，球员同样面对磨合的过程，这正是我与教练团的职责，要协助他们渡过难关。」