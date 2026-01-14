Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卡域克谈做曼联球员要素 「有才华亦需谦虚努力 成功无捷径」

足球世界
更新时间：06:03 2026-01-14 HKT
发布时间：06:03 2026-01-14 HKT

曼联在一切纷扰中军心不稳，战绩平平、管理层混乱、有球员希望出走。卡域克强调纪律和团队精神，认为要成为曼联球员，「有天赋才华是一回事，一切仍要还原基本步，成功并无捷径」。

「替工」费查在日前带领曼联于足总杯不敌白礼顿出局后，以「脆弱」形容目前的曼联，又严厉地指「如果不想留队，可以、亦应该离开」。曼联今季只余1条战线，比赛有限阵容竞争自然更大，对后备球员来说要取得上阵机会就更难。卡域克出任看守领队至季尾，在军心不稳的曼联，他强调纪律的重要。

曼联上周解雇鲁宾艾摩廉。路透社
曼联上周解雇鲁宾艾摩廉。路透社
卡域克满意曼联阵容。路透社
卡域克满意曼联阵容。路透社
卡域克认为团结和尽力最重要。路透社
卡域克认为团结和尽力最重要。路透社
曼联今周将迎来「曼市打吡」大战曼城。路透社
曼联今周将迎来「曼市打吡」大战曼城。路透社

「还原基本步 为彼此而战」

谈及做曼联球员的要素时，卡域克表示有才华不代表一切，努力才是首要：「需要付出极大努力。球员必须保持谦虚、脚踏实地，并明白拥有天赋、才华与特权是一回事，一切仍要还原基本步：善待他人、尊重他人、互相扶持，并为彼此而战。其余的一切，无论是战术、技术还是入球后的庆祝动作，都只是额外的。所有事情必须建基在团结和尽全力之上。成功并无捷径，亦不应有捷径。能登上顶峰是因为你实至名归，过程中绝对不能有半点松懈。」

他评论曼联目前阵容时表示满意：「有很多有才华的球员，亦有很多处于成长期的小将，正在探索在这间球会踢波的感觉。这支球队绝对是令人向往的足球殿堂，但有时的确需要时间适应，完全可以理解。我们每个人都经历过这个阶段，即使是当年的辉煌时期，球员同样面对磨合的过程，这正是我与教练团的职责，要协助他们渡过难关。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
影视圈
12小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
12小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
11小时前
杨明纶通知受薪董事小组，他因个人原因未能履行1月14日星期三跑马地赛事的策骑聘约。因此，小组已批准三驹易配。
杨明纶三驹易配
马圈快讯
16小时前
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
影视圈
13小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
9小时前
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
00:50
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
商业创科
7小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
法新社/美联社/路透社
伊朗示威｜特朗普取消会晤伊官员 吁示威者续抗争：救援正赶来
即时国际
8小时前