Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卡域克谈领军风格 「盼凝聚球队踢热血足球」

足球世界
更新时间：05:26 2026-01-14 HKT
发布时间：05:26 2026-01-14 HKT

卡域克在曼联官方podcast《Inside Carrington》，谈及自己的领军风格。他希望凝聚球队，踢出令人热血沸腾的足球。

感谢米杜士堡给予学习机会

卡域克在曼联效力多年，挂靴后亦留在球队教练团，到2022年第一次正式开展领队生涯，出任米杜士堡领队3季。他表示曼联是他世上最喜爱的球队，长年效力和教练经历令他对球队非常熟悉。他又表示离开曼联，只身到米杜士堡执教的经历令他学习到很多：「我犯过错，但这是学习的必经过程。我获得很多宝贵的经验，有时去沉淀和思考，感谢米杜士堡让我有这个学习机会。」

卡域克感谢米杜士堡给予学习机会。路透社
卡域克感谢米杜士堡给予学习机会。路透社
卡域克在曼联官方podcast谈及领军哲学。路透社
卡域克在曼联官方podcast谈及领军哲学。路透社
卡域克出任曼联看守领队至季尾。路透社
卡域克出任曼联看守领队至季尾。路透社

今与球员见面 首战将硬撼曼城

卡域克回到曼联，坐在卡灵顿训练场内的房间录这次节目，训练场经过翻新之后，已经与他上次到来大有不同。他今天将首次与麾下见面，并会立即展开操练工作，第一场领军将迎来英超主场硬撼曼城。谈到领军哲学，卡域克表示：「想赢波是理所当然的，我们每一场都渴望取胜。当然，达成目标有不同的方式，面对比赛中不同的情境和形势，或许需要采取特定的踢法。」  

「盼观赛能兴奋得从座位上跳起」

对卡域克而言，凝聚球队是首要，「重点在于与球员并肩作战。我热爱与球员合作，帮助他们在个人层面上进步，从而提升球队的整体实力。我会支持他们。我也是团队的一分子，互相扶持至关重要」。但讲到底战绩仍是最重要，他说：  「但我很清楚，一切最终取决于赛果。我希望球队能踢出令人热血沸腾的足球，保持积极、展现自我并带来惊喜。我希望自己在观看球赛时，能兴奋得从座位上跳起来，享受他们作赛，当然，成绩必须相辅相成。我对此充满热诚，因为我对于正式展开工作、看看我们能成就什么，感到非常兴奋。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
00:50
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
商业创科
6小时前
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
11小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
10小时前
法新社
伊朗示威｜特朗普取消会晤伊官员 吁示威者续抗争：救援正赶来
即时国际
6小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
7小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
饮食
13小时前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
13小时前