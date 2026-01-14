英超｜卡域克谈领军风格 「盼凝聚球队踢热血足球」

卡域克在曼联官方podcast《Inside Carrington》，谈及自己的领军风格。他希望凝聚球队，踢出令人热血沸腾的足球。

感谢米杜士堡给予学习机会

卡域克在曼联效力多年，挂靴后亦留在球队教练团，到2022年第一次正式开展领队生涯，出任米杜士堡领队3季。他表示曼联是他世上最喜爱的球队，长年效力和教练经历令他对球队非常熟悉。他又表示离开曼联，只身到米杜士堡执教的经历令他学习到很多：「我犯过错，但这是学习的必经过程。我获得很多宝贵的经验，有时去沉淀和思考，感谢米杜士堡让我有这个学习机会。」

卡域克感谢米杜士堡给予学习机会。路透社

卡域克在曼联官方podcast谈及领军哲学。路透社

卡域克出任曼联看守领队至季尾。路透社

今与球员见面 首战将硬撼曼城

卡域克回到曼联，坐在卡灵顿训练场内的房间录这次节目，训练场经过翻新之后，已经与他上次到来大有不同。他今天将首次与麾下见面，并会立即展开操练工作，第一场领军将迎来英超主场硬撼曼城。谈到领军哲学，卡域克表示：「想赢波是理所当然的，我们每一场都渴望取胜。当然，达成目标有不同的方式，面对比赛中不同的情境和形势，或许需要采取特定的踢法。」

「盼观赛能兴奋得从座位上跳起」

对卡域克而言，凝聚球队是首要，「重点在于与球员并肩作战。我热爱与球员合作，帮助他们在个人层面上进步，从而提升球队的整体实力。我会支持他们。我也是团队的一分子，互相扶持至关重要」。但讲到底战绩仍是最重要，他说： 「但我很清楚，一切最终取决于赛果。我希望球队能踢出令人热血沸腾的足球，保持积极、展现自我并带来惊喜。我希望自己在观看球赛时，能兴奋得从座位上跳起来，享受他们作赛，当然，成绩必须相辅相成。我对此充满热诚，因为我对于正式展开工作、看看我们能成就什么，感到非常兴奋。」