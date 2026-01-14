Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卡域克唯一正式执掌履历 曾领米杜士堡由第21位冲上殿军

足球世界
卡域克力压苏斯克查，成为曼联今季的看守领队直至季尾。卡域克于2018年在曼联挂靴，2021年在苏斯克查被炒后曾暂代职务；他之后在米杜士堡执教3季，是他目前唯一正式执掌的履历。

球员年代5夺英超

卡域克是韦斯咸青训产品，1999年、18岁的他首次为「锤仔帮」一队上阵，2004年转会热刺效力两季后，于2006年加盟曼联直至2018年挂靴。他效力曼联期间，曾赢得5次英超、1次欧联、1次欧霸、1次足总杯、3次联赛杯以及1次世界冠军球会杯。他在2001至2015年间34次代表英格兰上阵。

苏斯克查担任领队期间，卡域克留在曼联教练团。路透社
卡域克效力曼联期间获奖无数。路透社
卡域克是韦斯咸青训产品。路透社
卡域克效力曼联期间获奖无数。路透社
曾任替工 领曼联取2胜1和

在曼联挂靴后，卡域克留在「红魔」担任教练，时任领队是摩连奴。到摩连奴于2018年12月被炒，卡域克曾经暂代职务，直至曼联宣布由苏斯克查接掌至季尾；卡域克则获苏斯克查留在教练团中。当季季后，苏斯克查获得正式领队合约，但到2021年11月苏斯克查被炒，这次卡域克出任「替工」并领军3场取得2胜1和，包括欧联作客以2：0击败维拉利尔、英超作客1：1和车路士，以及英超主场3：2击败阿仙奴。曼联之后宣布由兰历克出任看守领队至季尾。

卡域克与活基治曾在米杜士堡共事，后者将加入曼联教练团。路透社
领米堡杀入联赛杯4强 不敌车路士

卡域克正式的领队工作履历，只有英冠的米杜士堡。他于2022年10月上任，当时米杜士堡排在第21位，但卡域克最终带领球队以第4位完成，惟在升班附加赛不敌高云地利。领军的第2季，卡域克带领米杜士堡杀入联赛杯4强但最终不敌车路士出局，球队在英冠则以第8名完成，卡域克在季尾获得一纸3年合约。但翌季季尾在米杜士堡在英冠只获得第10名，卡域克于2025年6月被解雇。根据《transfermarkt》的数据，他带领米杜士堡136场取得63胜24和49负。

