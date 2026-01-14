Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联宣布卡域克任看守领队至季尾 「深知成功要诀」

足球世界
更新时间：03:59 2026-01-14 HKT
发布时间：03:59 2026-01-14 HKT

曼联宣布由卡域克出任看守领队，直至季尾。这名44岁曼联名宿表示：「带领曼联深感荣幸，我深知在这球会成功的要诀。」

曼联宣布卡域克任看守领队至季尾。路透社
曼联宣布卡域克任看守领队至季尾。路透社
曼联宣布卡域克任看守领队至季尾。曼联官方网站截图
曼联宣布卡域克任看守领队至季尾。曼联官方网站截图

红魔上周解雇鲁宾艾摩廉，由U18教练费查暂代职务两场，期间积极寻找看守领队。在卡域克与苏斯克查之间，曼联最终选择前者。卡域克表示：「能带领曼联是深感荣幸。我深知在这球会成功的要诀，首要是协助球员达到这间伟大球会应有的准则，而我们清楚他们绝对有能力做到。」他续指：「我曾与阵中多名球员合作，近年一直密切留意球队表现。我对他们的才华、热诚以及在球队取得成功的信心坚定不移。本球季仍有许多目标值得去奋斗，我们已准备好团结一致，以好表现回馈球迷们忠实的支持。」

贺兰任副手 费查续教U18

卡域克的教练团阵容亦已确定，将由前英格兰代表队助教贺兰出任副手，其余教练包括曾与卡域克在米杜士堡共事的活基治（Jonathan Woodgate）、曼联U21教练宾尼安（Travis Binnion）、门将教练格列摩臣（Craig Mawson），以及另一名宿伊云斯。至于早前暂代职务的费查，则没有在一队教练名单内，曼联声明提到费查将继续带领曼联U18的职务，并对他上周的努力表示感谢。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
00:50
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
商业创科
4小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
饮食
12小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
8小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
6小时前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
9小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
11小时前
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
影视圈
8小时前