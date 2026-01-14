英超｜曼联宣布卡域克任看守领队至季尾 「深知成功要诀」

曼联宣布由卡域克出任看守领队，直至季尾。这名44岁曼联名宿表示：「带领曼联深感荣幸，我深知在这球会成功的要诀。」

曼联宣布卡域克任看守领队至季尾。路透社

曼联宣布卡域克任看守领队至季尾。曼联官方网站截图

红魔上周解雇鲁宾艾摩廉，由U18教练费查暂代职务两场，期间积极寻找看守领队。在卡域克与苏斯克查之间，曼联最终选择前者。卡域克表示：「能带领曼联是深感荣幸。我深知在这球会成功的要诀，首要是协助球员达到这间伟大球会应有的准则，而我们清楚他们绝对有能力做到。」他续指：「我曾与阵中多名球员合作，近年一直密切留意球队表现。我对他们的才华、热诚以及在球队取得成功的信心坚定不移。本球季仍有许多目标值得去奋斗，我们已准备好团结一致，以好表现回馈球迷们忠实的支持。」

贺兰任副手 费查续教U18

卡域克的教练团阵容亦已确定，将由前英格兰代表队助教贺兰出任副手，其余教练包括曾与卡域克在米杜士堡共事的活基治（Jonathan Woodgate）、曼联U21教练宾尼安（Travis Binnion）、门将教练格列摩臣（Craig Mawson），以及另一名宿伊云斯。至于早前暂代职务的费查，则没有在一队教练名单内，曼联声明提到费查将继续带领曼联U18的职务，并对他上周的努力表示感谢。