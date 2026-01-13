英超｜豪门主帅大变天 卡域克回巢出任曼联看守领队救火

据知情人士透露曼联将于日内正式任命前红魔中场卡域克（Michael Carrick）为看守领队。该名人士续透露，卡域克英国时间周二早上已抵达卡灵顿训练基地，将签约执教至本季结束，接替上周被解雇的鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）。前英格兰代表队助教贺兰（Steve Holland）亦将加入其教练团队。

力压苏斯克查再掌帅印

卡域克曾于2021年在苏斯克查被炒后短暂担任曼联看守领队，当时三战保持不败。今次遴选中，他击败了同样接受面试的苏帅，与及其他前红魔名将，包括暂代领队费查（Darren Fletcher）和前荷兰前锋云尼斯杜莱（Ruud van Nistelrooy）。卡域克唯一的正式领队经验是在2022至2025年间执教米杜士堡。

纵使经验不及其他名帅，前队友朗尼（Wayne Rooney）对卡域克有信心，认为后者能赢得更衣室尊重：「卡域克是一个很聪明的人，他上一次领军时亦做得很好。」

甫上任即遇魔鬼赛程 首要任务带球队重返前四

曼联目前在英超仅排第七，且已在联赛杯及足总杯相继出局，面临连续两季四大皆空。卡域克的首要任务是带领球队重返前四，保住欧联参赛资格。但他上任即面临地狱赛程，周六需主场迎战次席的曼城，下周末更要作客榜首阿仙奴。

但即使卡域克上任后能够达成球会给予的目标，英媒估计卡域克执掌曼联的时间不太可能延续至下一季，球评家亦预料曼联只是希望任命卡域克为看守领队，以此争取时间寻找艾摩廉的长远替补人选。

自从艾摩廉上周在上任14个月后被炒，红魔将踏入后费格逊时代的第七次重建，自费格逊（Sir Alex Ferguson）于2013年退休后，球会经历了十多年的衰退，高层目前正在物色第七位正式领队或主教练。艾摩廉是继莫耶斯（David Moyes）、云高尔（Louis van Gaal）、摩连奴（Jose Mourinho）、苏斯克查和坦哈格（Erik ten Hag）之后，最新一位未能带领球会重返英格兰足球巅峰的主帅。